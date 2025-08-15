Hotel JW Marriot Bogotá abrió nuevo restaurante de carnes al público

El JW Marriot Bogotá incorporó un nuevo restaurante a su operación en Bogotá. Se trata de Factory Steak & Lobster, ubicado en la Zona G, el cual ofrece una experiencia American Steak House que combina cortes de carne certificados e importados, mariscos de alta calidad y cava de vinos.
“Factory Steak & Lobster es mucho más que un restaurante dentro de un hotel; es un destino gastronómico para Bogotá”, dijo Thane Kuhlman, gerente general de JW Marriott Bogotá, y agregó que esta es una propuesta culinaria que refleja lo mejor de la cocina de mar y tierra.
Algunos de los platos
El Tomahawk de 900 gramos, terminado sobre piedra de sal del Himalaya; el New York Strip madurado en seco para concentrar su sabor; la Entraña de 400 gramos, pensada para compartir y el Ribeye con mantequilla de hierbas y pimienta negra recién molida son algunos de los platos que ofrecen.
En cuanto a la comida de mar, el menú cuenta con Cola de langosta cocinada en josper, Atún en costra de sésamo con pesto de brócoli, para los que buscan un bocado especial, el Surf & Turf reúne en un mismo plato lo mejor de ambos mundos.
“En Factory Steak & Lobster tratamos cada ingrediente con el mismo respeto que se le da a una obra de arte. Seleccionamos cortes certificados y mariscos de origen controlado, y los llevamos a la parrilla como si fuera un ritual: con tiempo, precisión y pasión”, aseguró el chef ejecutivo, Maurizio Di Munno.
El Steak Tartar se monta al instante, picando la carne a cuchillo y mezclándola con mostaza dijon, alcaparras y un toque de yema fresca.
Entre las guarniciones incluidas están: papas nativas, espárragos a la técnica, mazorca parrillada en mantequilla y ajo, o puré de coliflor con pasta de trufa. En la mesa, se podrá encontrar pequeñas vasijas con sal rosada del Himalaya, sal negra de Hawái o escamas de maldon invitan a experimentar.
La cava de Factory Steak & Lobster guarda más de 200 etiquetas, desde una selección de Malbec mendocinos que abrazan la intensidad de una entraña Angus Prime, hasta un Chardonnay californiano que potencia la dulzura de una langosta.