Humand levanta US$66 millones en ronda Serie A con participación de fondos globales

La startup de tecnología para recursos humanos Humand anunció el cierre de una ronda de inversión Serie A por US$66 millones, considerada la mayor de este tipo en América Latina según Nasdaq.
La ronda fue liderada por los fondos de capital de riesgo Kaszek y Goodwater Capital. También participaron inversionistas y fondos como Y Combinator, Newtopia VC y empresarios tecnológicos, entre ellos Marcos Galperin, Arash Ferdowsi y Sebastián Mejía.
Fundada por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, la compañía desarrolla una plataforma orientada a la gestión de trabajadores operativos o “deskless”, es decir, empleados que no utilizan computador en su trabajo diario.
Actualmente, la plataforma es utilizada por más de 1,6 millones de personas en más de 1.500 empresas de 51 países. En Colombia, algunas organizaciones que utilizan la solución incluyen al Grupo Éxito, Casa Luker y Neuromédica IPS.
La empresa cuenta con más de 420 empleados distribuidos en 20 países y busca ampliar su presencia en mercados donde ya opera, entre ellos Colombia.
Tecnología para trabajadores operativos
De acuerdo con la compañía, los trabajadores sin escritorio representan alrededor del 80 % de la fuerza laboral mundial, cerca de 2.700 millones de personas. En muchos casos, estos empleados tienen acceso limitado a sistemas digitales corporativos o herramientas de comunicación interna.
La plataforma de Humand busca centralizar procesos de comunicación y gestión de recursos humanos para este tipo de trabajadores. El sistema incluye herramientas para consultas internas, solicitudes administrativas, procesos de incorporación y capacitación, entre otras funciones, apoyadas por inteligencia artificial.
Origen y expansión de la empresa
El origen de la compañía se remonta a la etapa universitaria de sus fundadores. En 2019, la herramienta comenzó a implementarse en empresas industriales, incluyendo proyectos con la multinacional ArcelorMittal.
Posteriormente, la aplicación fue lanzada formalmente en 2021. Ese mismo año, los fundadores se trasladaron a México, desde donde impulsaron la expansión regional de la empresa.
Según la compañía, los recursos obtenidos en esta ronda se destinarán a fortalecer el desarrollo tecnológico de la plataforma y continuar la expansión internacional en los países donde ya tiene operaciones.