Inteligencia artificial exigirá US$2 billones adicionales al año para 2030; estos son los retos para Colombia

Según el nuevo Global Technology Report 2025 de Bain & Company, para 2030 el mundo necesitará US$2 billones adicionales en ingresos anuales para financiar la capacidad de procesamiento que exige la IA, y aun así enfrentará un déficit global de US$800.000 millones.
Para países como Colombia, el mensaje que deja el estudio es cerrar brechas en infraestructura energética, conectividad y gobernanza de datos, lo que será decisivo para mantener competitividad en una era de IA marcada por la rápida fragmentación tecnológica.
Destacado: Colombia lidera en el uso y conocimiento de la Inteligencia Artificial, pero aún enfrenta brechas de formación
Hallazgos clave del estudio
El estudio de Bain & Company reportó cuatro hallazgos:
- La demanda energética de la IA crecerá de manera exponencial
Según el reporte, para 2030, la inteligencia artificial impulsará una demanda incremental de 200 gigavatios en capacidad de procesamiento a nivel global, una cifra que equivale al consumo eléctrico de entre 70 y 100 ciudades del tamaño de Bogotá funcionando al mismo tiempo. Estados Unidos absorberá cerca de la mitad de ese consumo, mientras que las economías emergentes deberán tomar decisiones estratégicas para no quedarse atrás.
“La IA avanza más rápido de lo que lo hace la infraestructura que la soporta. Para 2030, los líderes tecnológicos tendrán que movilizar cerca de $500.000 millones en gastos de capital y asegurar $2 billones en nuevos ingresos. La presión sobre la energía, los semiconductores y las cadenas de suministro no tiene precedentes”, afirmó David Crawford, presidente de la práctica global de tecnología de Bain.
Esto implica que Colombia tendrá que acelerar no solo su transición energética, sino también su infraestructura de centros de datos, fibra óptica y redes móviles si quiere capturar valor en el ecosistema de IA.
2. El mundo entra en una era de fragmentación tecnológica
El estudio muestra que los aranceles, los controles de exportación y la carrera por construir capacidades propias en IA están dividiendo las cadenas de suministro tecnológicas. Estados Unidos y China lideran este proceso, y el país asiático ya concentra cerca del 20 % de la manufactura global de chips.
Para Colombia y otros mercados emergentes, esto significa que deberán equilibrar alianzas, fortalecer su soberanía digital y garantizar acceso seguro a infraestructura crítica.
“La IA soberana se está convirtiendo en una ventaja estratégica comparable con la fortaleza económica y militar. Para mercados emergentes, no se trata solo de adoptar la tecnología, sino de hacerlo con resiliencia y visión de largo plazo”, explicó Anne Hoecker, socia y directora de la práctica global de tecnología en Bain.
3. Los modelos SaaS enfrentan una “disrupción profunda”
El reporte plantea que quienes integren IA de forma estratégica podrán expandir su mercado total disponible, pero deberán reforzar el control sobre sus datos, establecer estándares propios, y migrar hacia modelos basados en resultados, no en licencias por usuario.
Para el ecosistema tecnológico colombiano, donde el SaaS ha crecido en fintech, retail y logística, esto abre oportunidades de reinvención, pero también obliga a elevar capacidades técnicas.
4. La nueva frontera: computación cuántica y robótica humanoide
El estudio identifica dos tendencias que marcarán la próxima década:
- Computación cuántica: podría generar hasta US$250.000 millones en valor en sectores como salud, finanzas y ciencia de materiales.
- Robótica humanoide: avanza de la experimentación a pilotos comerciales, impulsada por inversiones millonarias, aunque aún requiere supervisión humana.
“Ambas tecnologías tienen el potencial de abrir nuevos nichos para centros de investigación, startups y universidades en Colombia”, concluyó el reporte.