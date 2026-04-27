Ecopetrol apuesta por negocio con Brava pero se prenden alertas por deuda

Esta semana se conoció que Ecopetrol está interesada en adquirir 51 % de las acciones de Brava Energía, la segunda compañía independiente más grande de Brasil en reservas y producción de petróleo y gas. Citi estimó que la oferta asciende a 5,6 billones de reales, equivalentes a aproximadamente US$1.120 millones.
El Estado colombiano posee 88,2 % de la petrolera, un dato relevante en medio de las tensiones entre la estrategia empresarial y la narrativa del Gobierno de Gustavo Petro, crítico del sector de hidrocarburos. Sin embargo, para el mercado, esta operación confirma que Ecopetrol mantiene su apuesta por el petróleo y el gas como eje de su negocio, al tiempo que busca avanzar en su internacionalización.
La adquisición sería financiada con deuda, lo que implicará un proceso posterior de refinanciación. Según Iván Arroyave, analista del sector energético y banquero de inversión, el crédito utilizado corresponde a un crédito puente, un instrumento de corto plazo habitual en este tipo de transacciones, que luego se sustituye por financiamiento de largo plazo.
“Hasta ahí no hay nada atípico. El punto es que el mercado está evaluando el riesgo de refinanciación en un entorno de mayor costo de capital, y una percepción de riesgo más exigente para la compañía”, explicó.
Arroyave también precisó que Ecopetrol, dirigida por el presidente encargado Juan Carlos Hurtado, aún no ha cerrado la adquisición de 51 %. La compañía anunció un acuerdo inicial para adquirir cerca de 26 % de Brava y lanzar posteriormente una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Brasil para alcanzar la participación mayoritaria en Brava.
La preocupación del mercado se da en paralelo a la reciente decisión de Moody’s de reducir la calificación de la compañía. La calificadora advirtió un mayor nivel de intervención del Gobierno y señaló que, si hay señales de debilitamiento en reposición de reservas, podría haber nuevas presiones a la baja en la calificación
“Comprar una petrolera brasileña con producción, reservas y activos offshore (en el mar) y onshore (en tierra) no es un gesto simbólico, es una apuesta material por hidrocarburos. La pregunta es por qué esa apuesta se hace en Brasil, mientras en Colombia se ha debilitado la exploración”, señaló Arroyave.
En la misma línea, Nicolás López, director de energía e infraestructura de Serrano Martínez CMA, advirtió que Colombia enfrenta un horizonte limitado para reponer reservas. Según explicó, el país podría acercarse a un escenario de déficit en petróleo y gas, con implicaciones directas sobre tarifas energéticas y finanzas públicas.
“Diversificar hacia afuera está bien, pero no puede ser un sustituto de acelerar la exploración y producción en casa”, afirmó.
Detalles de la operación
Citi indicó que la OPA se lanzaría a un precio de 23 reales por acción, cerca de US$4,6 al tipo de cambio del 24 de abril de 2026. La oferta estará dirigida a todos los accionistas de Brava y estará sujeta a condiciones habituales, como la aprobación del regulador brasileño y autorizaciones contractuales y financieras. De concretarse la operación, Ecopetrol alcanzaría 51 % de participación.
En términos operativos, Brava reportó un Ebitda (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización por sus siglas en inglés) de US$806 millones a diciembre de 2025, junto con una producción promedio de 76.000 barriles equivalentes diarios en el primer trimestre de 2026, de los cuales 63 % provino de operaciones en el mar y 37 % de tierra.
Las reservas totales de la empresa alcanzaron 459 millones de barriles equivalentes a finales de 2025. La compañía opera activos en alta mar como Atlanta, Papa Terra y Peroa, lo que le permitiría a Ecopetrol fortalecer su experiencia en producción en el mar.
Destacado: Ecopetrol habría completado 11 trimestres de caída consecutiva en utilidades al inicio de 2026
Este componente es estratégico si se tiene en cuenta la relación entre las industrias energéticas de Colombia y Brasil. Un ejemplo es el proyecto Sirius, desarrollado junto a Petrobras, que busca iniciar producción de gas en el Caribe hacia 2030.
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