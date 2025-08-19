Icetex lanza becas para maestrías online y tener título de Estados Unidos: Así se puede aplicar

En la actualidad, muchos profesionales en Colombia buscan alternativas para poder realizar un posgrado con el fin de seguir creciendo en sus carreras y así encontrar mejores oportunidades laborales.
Según cifras del DANE, la tasa de desempleo para hombres con estudios de posgrado es de 3,6 % y para mujeres de 4,2 %; en contraste, quienes solo alcanzaron la educación media registran tasas de desempleo del 10,9 % en hombres y 17,6 % en mujeres. Además, el 68,7 % de los colombianos con educación universitaria o de posgrado son asalariados, lo que refleja mayor estabilidad.
Becas del Icetex para estudiar maestrías
Entendiendo este panorama, profesionales colombianos podrán acceder a 38 becas para cursar masters online con títulos de los Estados Unidos, gracias a la alianza entre BIU University Miami (Broward International University) e Icetex.
La convocatoria ofrece:
- 8 becas completas (100 %) para programas como masters en Emprendeduría, en Transformación Digital, Educación Virtual (Liderazgo y Sostenibilidad) e Ingeniería de Software.
- 30 becas parciales (70 %) para masters en distintas áreas, incluyendo Administración de Negocios con énfasis en Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Gestión de la Salud, Neurociencia Aplicada a la Educación y Educación Virtual con Concentración en STEM.
Para resolver dudas y guiar a los aspirantes en el proceso de aplicación, BIU e Icetex realizarán un webinar especial este miércoles a las 11:00 a.m. Toda la información y actualizaciones se compartirán en las redes sociales oficiales de Icetex.
Los programas, con una duración de 18 meses y en modalidad 100 % online, permiten a los estudiantes combinar sus estudios con su vida profesional y personal, accediendo a contenidos actualizados en áreas de altísima empleabilidad. Los títulos obtenidos cuentan con licencia de la CIE (Commission for Independent Education) de Florida, USA, lo que otorga respaldo académico y valor añadido a quienes buscan proyección internacional.
¿Quiénes pueden aplicar?
La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos residentes en el país, entre 21 y 65 años, con título de pregrado registrado o convalidado, promedio mínimo de 4,2/5,0 y al menos 24 meses de experiencia profesional en áreas afines al programa elegido.
Es requisito contar con carta de admisión definitiva de BIU University (Broward International University) para uno de los programas de maestría 2025-2.
Fechas y proceso:
- Apertura: 15 de agosto 2025
- Cierre de convocatoria: 15 de septiembre 2025 (17:00 horas)
- Inicio de clases: octubre de 2025
- Fin del programa: marzo de 2027
El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial de Icetex y no tiene costo. «Es una oportunidad única para acceder a formación internacional de alto nivel, adaptada al mundo actual y con un modelo flexible que responde a las demandas del mercado laboral global», destaca Ferrán Calatayud director ejecutivo de BIU University.