Hay preocupación por las altas precipitaciones, mientras el Ideam confirma hasta cuándo lloverá con fuerza en Colombia, señalando que algunas regiones se verán más afectadas que otras en los próximos meses, por lo que se pide generar políticas de atención inmediata.
Para los meses de abril, mayo y junio, las expectativas del país no son las más positivas y se prevén que sigan presentando fuertes temporales de lluvias en zonas que ya están afectadas.
De momento, el Ideam confirma hasta cuándo lloverá con fuerza en Colombia, temporales que se darían hasta finales de junio, seguido esto de lo que podría ser un fuerte temporal de calor.
Ideam confirma hasta cuándo lloverá con fuerza en Colombia: Esto pasará en los próximos tres meses
- Abril: Aunque es tradicionalmente uno de los meses más lluviosos, el Ideam prevé que en diversas regiones las precipitaciones podrían estar ligeramente por debajo de los promedios normales
- Mayo: Se espera que el comportamiento de las lluvias se estabilice y sea cercano a los promedios históricos en la mayor parte del país
- Junio: Los modelos indican que las lluvias continuarán con fuerza durante la primera mitad del mes. Solo hacia mediados de junio se empezaría a observar una disminución más clara y consistente en la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional
Mientras que el Ideam confirma hasta cuándo lloverá con fuerza en Colombia, emite una alerta temprana por el probable desarrollo del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026.
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El mismo pronóstico se centra en que esta ola de podría ser severa y, en un 70 % se consolidaría hacia el mes de septiembre, por lo que se pide que las administraciones locales empiecen a ejecutar planes de racionamiento de agua.