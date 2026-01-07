El Ministerio de Hacienda de Colombia confirmó mediante una resolución del 31 de diciembre que un importante banco salió del ranking de Creadores de Mercado para 2026.
Se trata de entidades financieras que actúan como intermediarias entre el Gobierno colombiano y los inversionistas cuando el país necesita liquidez. Así las cosas, cuando se emiten títulos de deuda pública (TES), están obligados a participar comprándolos en el mercado primario (la primera venta).
Posteriormente, los revenden a otros inversionistas (fondos de pensiones, fondos de inversión o personas naturales) en el mercado secundario, facilitando que más gente pueda invertir.
¿Cuál importante banco salió del ranking de Creadores de Mercado?
Con esto en mente, el MinHacienda emitió la Resolución 3504 de 2025, mediante la cual designó a los creadores de mercado para títulos de deuda pública para la vigencia 2026, excluyendo del programa a Banco Davivienda S.A.
Lo anterior, teniendo en cuenta que esta entidad ocupó la última posición durante el año pasado e incumplió con el requisito de adjudicación en el mercado primario, tal y como estable la regulación colombiana.
Puntualmente, la norma señala que un creador de mercado será excluido si no logra 97 % del requisito de adjudicación de títulos de deuda pública en el mercado primario.
De esta forma, el MinHacienda sacó a Davivienda para el periodo 2026 y definió que serán 13 las entidades financieras las que participarán en dicho programa para este año, lideradas por Bancolombia que obtuvo el primero lugar.
Las entidades designadas para 2026
Así las cosas, estos serán los creadores de mercado para Títulos de Deuda Pública en 2026:
- Bancolombia S.A.
- Banco de Occidente
- Banco Santander de Negocios
- BBVA Colombia
- Banco J.P. Morgan Colombia S.A.
- Citibank
- Banco Davibank S.A.
- Itaú Colombia S.A.
- Credicorp Capital Colombia
- Corporación Financiera Colombiana S.A.
- Banco de Bogotá
- Banco Agrario de Colombia S.A.
- Banco GNB Sudameris S.A.
Adicionalmente, la resolución señaló que Scotiabank Colpatria ahora será denominada Banco DaviBank, en línea con los anuncios hechos por esta compañía al cierre de 2025.
Finalmente, el MinHacienda anotó que el número máximo de entidades participantes en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública es de 18, con la cual quedan cuatro vacantes disponibles.