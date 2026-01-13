Esta es la importante constructora que congeló los precios de sus viviendas VIS

En medio de la creciente incertidumbre que vive el sector de la construcción por los recientes anuncios del Gobierno de Gustavo Petro para desindexar precios de viviendas VIS del salario mínimo, el Grupo Oikos anunció este 13 de enero una decisión “estratégica” para enfrentar los posibles cambios.
Según informó en un comunicado, la constructora de ahora en adelante decidió fijar y controlar los precios de sus proyectos VIS, esto con el fin de “mitigar el impacto del alza en los costos de vida y construcción”.
Grupo Oikos busca que los ajustes en sus inmuebles se mantengan con rangos que oscilan entre el 5,8 % y el 11,5 %, dependiendo del proyecto y su fecha de escrituración.
Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos destacó: “Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que el precio de la vivienda social tenga un incremento mínimo y, lo más importante, a precio fijo. Queremos que el ahorro de las familias rinda más y que su patrimonio esté protegido frente a la inflación”.
También resaltó que al subir los subsidios en un porcentaje mayor al costo de la vivienda, el cierre financiero de los hogares se facilita, reduciendo el esfuerzo de recursos propios que deben aportar los compradores.
Destacado: Cambios de Petro a precios de viviendas VIS frenarán acceso de colombianos a casa propia
Panorama del sector constructor y estrategias del Grupo Oikos
Adicional al anuncio, el Grupo Oikos mencionó que el sector constructor enfrenta un panorama desafiante con costos de insumos que se proyectan al alza entre un 15 % y 20 %.
Por eso, para evitar que este aumento recaiga en el bolsillo de los compradores, el Grupo está implementando:
- Reducción de márgenes: la compañía asume parte del costo para mantener la competitividad y el acceso a la vivienda.
- Tecnología de vanguardia: adopción de nuevos sistemas constructivos que optimizan la mano de obra y reducen costos directos.
- Valorización garantizada: al elevarse la base de precios del mercado, quienes compren ahora bajo estas condiciones preferenciales obtendrán un activo con un potencial de valorización superior a corto plazo.
Riesgos de desindexar precios de viviendas VIS del salario mínimo
Frente al debate actual sobre la indexación de los precios de la vivienda al salario mínimo, el presidente del Grupo Oikos defendió el modelo que rige.
“El sector privado es el motor del empleo y del crecimiento económico. Nos ceñimos a una normativa que ha demostrado su éxito por más de 30 años: la indexación al salario mínimo es la herramienta técnica correcta. Este mecanismo permite definir un techo máximo en el valor de la vivienda, que hace viable el desarrollo de proyectos en todas las ciudades del país, especialmente en zonas centrales de alta valorización”.
Además, el directivo advirtió que cualquier modificación a este sistema por parte del Gobierno Nacional podría generar un retroceso en el acceso a la vivienda.
“Si se altera esta dinámica, corremos el riesgo de dejar a las ciudades más importantes del país sin oferta de viviendas VIS en los volúmenes requeridos y en las mejores zonas de la ciudad. Si se modifica este modelo, sería financieramente inviable construir en zonas de alto desarrollo donde el costo de la tierra es naturalmente más elevado, desplazando a las familias menos favorecidas hacia las periferias e impactando la movilidad de las ciudades”, concluyó Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos.