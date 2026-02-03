Importar y exportar en Colombia cuesta hoy en promedio 7 % más de lo que debería

En el tablero del comercio exterior colombiano, donde las importaciones crecieron un 11,4 % en el último año, el éxito de las empresas ya no se define solo por su logística, sino por su eficiencia financiera.
Sin embargo, para la mayoría de los gerentes y dueños de empresas, mover capital entre fronteras sigue siendo una operación costosa que actúa como un freno invisible para su crecimiento.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en su reporte consolidado de 2025 para el G20, destaca que los pagos transfronterizos continúan siendo el “eslabón débil” de la integración económica.
El organismo advierte que los costos operativos para las empresas en mercados emergentes pueden alcanzar hasta un 7 % del valor transaccionado, una cifra que el Banco de Pagos Internacionales (BIS) define como una barrera sistémica para el crecimiento global.
Para profundizar en la realidad del mercado local, analistas de la firma de infraestructura Vank identificaron tres pilares de ineficiencia que comprometen la competitividad de las compañías con vocación global.
En primer lugar, erosión de rentabilidad por intermediación y diferencial cambiario: el modelo tradicional de banca corresponsal introduce capas de costos que afectan la rentabilidad neta. Cada intermediario en el flujo de fondos añade comisiones y spreads cambiarios que resultan en una gestión ineficiente del capital de trabajo.
Posteriormente, asincronía en la liquidación y su efecto en la cadena de suministro: Los periodos de liquidación de dos a cinco días generan una “parálisis de liquidez”. Para un importador, esto se traduce en retrasos en la liberación de mercancías y sobrecostos logísticos, dado que el flujo de bienes hoy es más veloz que los fondos que los respaldan.
Por último, fragmentación de la arquitectura de tesorería: la gestión de múltiples divisas en ecosistemas desconectados impide a los Directores Financieros (CFO) tener una visibilidad unificada de su posición de caja, dificultando la cobertura frente a la volatilidad del mercado.
Frente a este diagnóstico, Mardiros Daghinian, CEO de Vank, sostiene que las personas se encuentran ante una paradoja del sistema financiero actual.
“Es una contradicción que hoy una empresa en Bogotá pueda monitorear un contenedor en tiempo real, pero deba esperar días para que su pago sea liquidado por una red de bancos corresponsales que opera bajo una lógica del siglo pasado. El ‘impuesto invisible’ del 7 % identificado por el FSB no es solo un gasto operativo; es, en muchos casos, la diferencia entre la expansión o el estancamiento de un importador o exportador”.
Para el líder de Vank, la solución no radica en añadir más capas de intermediación, sino en la unificación de la infraestructura financiera.
“La competitividad en 2026 ya no se define solo por el producto, sino por la agilidad de los rieles financieros que lo movilizan. Estamos impulsando una arquitectura donde la frontera entre lo local y lo internacional desaparece, permitiendo que las empresas operen con la misma eficiencia en pesos, dólares o cualquier divisa global, recuperando así el control total de su capital de trabajo”, concluyó el CEO.