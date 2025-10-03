Impuesto predial en Bogotá: este es el plazo para pagar la última cuota de 2025

La Secretaría Distrital de Hacienda, por medio de un comunicado, recuerda a los propietarios de predios en Bogotá que hayan realizado su declaración para acogerse al Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que este viernes, 3 de octubre, de 2025, vence el plazo para realizar el pago de la tercera cuota del impuesto predial.
De igual manera, es importante recordar que la última cuota para realizar dicho pago es el 5 de diciembre.
“Este mecanismo permite a los contribuyentes dividir su obligación en cuatro pagos iguales durante el año, sin generar intereses ni recargos, siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos. Para 2025, 27.000 ciudadanos se acogieron a esta opción para facilitar el cumplimiento de su obligación tributaria”, señala la entidad.
¿Cómo hacer el pago?
Con lo anterior, los contribuyentes deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, dirigirse a la opción «Consultas/Obligaciones pendientes/Cupones» y generar su cupón de pago. Es fundamental habilitar las ventanas emergentes del navegador para completar el proceso.
El pago puede realizarse de forma virtual a través de PSE o presencialmente en las entidades financieras autorizadas, presentando el cupón impreso.
Próximas fechas del calendario SPAC:
- Tercera cuota: 3 de octubre de 2025
- Cuarta cuota: 5 de diciembre de 2025
Recomendado: Municipio de Cundinamarca dará descuento del 80 % a morosos en impuestos
Por su parte, estas son algunas ventajas del SPAC:
- Sin intereses si se cumple el calendario.
- Flexibilidad de pago durante el año.
- Acceso digital sin necesidad de desplazamientos.
Finalmente, para más información, los ciudadanos pueden visitar la página oficial www.haciendabogota.gov.co.