Índice MSCI Colcap se ajusta nuevamente a los máximos del año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 22 de septiembre de 2025 en 1.871,52 puntos registrando una leve variación positiva de 0,72 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,66 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.810 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $85.757 millones, mostrando una fuerte variación negativa de 82,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $532.011 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,47 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $20.301 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos al ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,39 %) que negoció $11.882 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos – 0,88 %) que transaron un monto de $11.052 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) que suben 4,06 %.
- En la segunda casilla, Celsia (Celsia) que avanzó 3,85 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) 3,07 %.
Las acciones de Terpel (Terpel) cayeron – 4,76 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap