Las ciudades que tuvieron mayor y menor inflación en Colombia durante el 2025

El DANE informó que la inflación en Colombia aumentó 5,1 % durante el año pasado, ubicándose dentro de las expectativas de los analistas del mercado.
Según el reporte, varios hechos condicionaron el aumento, siendo el precio de los alimentos uno de los más importantes.
Adicionalmente, la división de restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,91 %, siendo esta la mayor variación anual para la inflación en Colombia correspondiente al año pasado.
“En diciembre de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (13,22 %), pago por alimentación en comedores (8,64 %) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,99 %)”.
Las expectativas para la inflación en Colombia
Al revisar el dato por ciudades, la inflación en Colombia vio sus menores indicadores en Valledupar y Santa Marta, regiones en las que la variación anual fue del orden de 3,49 % y 3,64 %, respectivamente.
En estas ciudades, así como en Montería, el dato se acercó con mayor fuerza al objetivo del Banco de la República, que es el de tener un IPC del 3 %.
En la parte alta, la inflación en Colombia tuvo su mayor expansión en Bucaramanga y Pereira, donde el IPC fue del 5,78 % y 5,77 %, respectivamente.
Las expectativas apuntan a que el IPC no se desacelerará tanto el año entrante y con el aumento del salario mínimo es muy probable que el indicador termine siendo más alto.