Esto movió a la inflación en Colombia durante abril

Este viernes el DANE dará a conocer el dato de inflación en Colombia correspondiente al mes de abril. Las proyecciones señalan que varios hechos siguen condicionando la subida de precios.
Lo último al tiempo que no hay señales de que el IPC pueda encontrar mecanismos de desaceleración, al menos en el más inmediato plazo.
Un análisis de Corficolombiana indica que la inflación en Colombia de abril habría sido de 0,82 %, con los principales aportes del lado de servicios y, en menor medida, de alimentos, regulados y bienes.
Con esto, el pronóstico apunta a que la inflación anual se aceleraría a 5,72 %, con alimentos y regulados explicando el aumento, mientras que bienes tendrían una contribución marginal.
Para el caso de los servicios, se prevé una variación mensual de 0,72 %, por encima del 0,68 % observado un año atrás, explicada principalmente por los ajustes en servicios indexados al salario mínimo como comidas fuera del hogar, copropiedad y servicio doméstico.
Otros pronósticos para la inflación en Colombia
“Los arriendos registrarían una variación mensual de 0,56 %, inferior al 0,61 % observado un año atrás. En términos anuales, la inflación de este componente se incrementaría a 6,85 %, desde 6,80 % en marzo, su mayor nivel desde diciembre de 2024”.
La inflación en Colombia del lado de los alimentos muestra que la variación mensual habría sido de 1,60 %, frente a 1,10% hace un año.
“El grupo de perecederos generaría las mayores presiones al alza como reflejo de la temporada de lluvias. El IPC de alimentos procesados también aumentaría, principalmente por los ajustes en el precio de la carne y huevos. La inflación anual se aceleraría a 6,80 % (+52 pbs), su mayor nivel desde noviembre de 2023.
Finalmente, la variación de los regulados sería del 0,70 % mensual, frente al 0,54 % de hace un año, debido principalmente al aumento en los precios de la gasolina y en las tarifas de gas, agua y alcantarillado.
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“Sin embargo, estimamos una corrección en las tarifas de electricidad que compensaría ligeramente el alza. La inflación anual de regulados se ubicaría en 4,31 %, aumentando 16 pbs frente a marzo”, agrega el documento.