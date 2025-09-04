Inflación de los productores en Colombia volvió a subir en agosto en todos los sectores

El Índice de Precios del Productor (IPP) en Colombia presentó una variación positiva por segundo mes consecutivo y en agosto de 2025 se ubicó un 0,42 % por encima del dato de julio de este año, de acuerdo con las estadísticas del DANE.
A pesar de que los tres sectores de la producción nacional que se monitorean mostraron incrementos, solo uno de ellos registró una variación superior a la media: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, con el 1,79 %.
Por su parte, los sectores explotación de minas y canteras (0,19 %) e industrias manufactureras (0,01 %) presentaron variaciones inferiores a la media del mes (0,42 %).
Dentro de todas las subclases monitoreadas, destacaron por su contribución positiva en el mes el gas natural licuado o en estado gaseoso (31,60 %), las rutas de pepita y de hueso (4,26 %) y los cítricos (21,28 %), que en conjunto aportaron 0,56 puntos porcentuales (pp) a la variación del IPP.
Sin embargo, el Índice de Precios del Productor (IPP) presentó una variación anual negativa del -0,55 % frente a agosto de 2024, producto de una caída en el sector de minería (-8,28 %) que no lograron compensar los leves aumentos en agricultura, ganadería y pesca (0,76 %) e industria (0,78 %).
