Deutsche Bank Research publicó sus perspectivas económicas para Colombia y advirtió que la inflación podría permanecer por encima de la meta del Banco de la República por al menos un año más, debido a presiones persistentes en precios y salarios.
Según el informe, la inflación anual cerraría 2025 en 5,19 % y la subyacente en 4,85 %.
Para 2026, el banco proyecta que ambos indicadores terminarían en 5,15 % y 4,35 %, respectivamente. Estos niveles se mantendrían alejados del objetivo del Banco de la República del 3 %, en un contexto marcado por “mecanismos de indexación robustos, mayor dinamismo del consumo, un nuevo incremento significativo del salario mínimo y expectativas inflacionarias desancladas”.
El análisis también señala que la “liberalización fiscal” seguirá añadiendo presión a los precios. Eso quiere decir que la política fiscal del Gobierno sigue siendo expansiva y está empujando la inflación al alza.
Política monetaria: Deutsche Bank propone subidas agresivas, pero prevé un enfoque gradual del Emisor
El equipo de investigación afirma que el deterioro en las expectativas de inflación amerita una respuesta contundente de política monetaria.
En su escenario ideal, el Banco de la República debería iniciar en diciembre un ciclo agresivo de aumentos con cuatro alzas de 50 puntos básicos, para corregir rápidamente las expectativas y habilitar eventuales recortes hacia finales de 2026.
Sin embargo, el reporte reconoce que el directorio no estaría dispuesto a un ajuste de esta magnitud. En cambio, anticipa una estrategia más moderada: seis incrementos consecutivos de 25 puntos básicos, a partir de enero, que llevarían la tasa de referencia hasta 10,75 % en el tercer trimestre de 2026: «Prevemos una secuencia de 6 subidas de 25 pb que elevarían la tasa de interés oficial al 10,75% para el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, un enfoque más moderado y gradual también implicaría la necesidad de mantener una postura más restrictiva durante más tiempo, en nuestra opinión».
La lectura de inflación de noviembre, según Deutsche Bank, le da tiempo al Emisor para esperar el anuncio del aumento del salario mínimo y para enviar una señal clara de endurecimiento durante su próxima conferencia de prensa.
Recortes quedarían aplazados hasta 2027
Debido al ajuste gradual previsto, el banco estima que la postura monetaria deberá mantenerse restrictiva durante un periodo más prolongado. Solo hacia el tercer trimestre de 2027, cuando la inflación subyacente podría bajar de 3,5 % y las expectativas se estabilicen, comenzaría un nuevo ciclo de recortes. Para finales de ese año, la tasa de política cerraría en torno al 10 %.
—