Inflación en Argentina creció 2,5 % en noviembre, el dato más alto desde abril

La inflación en Argentina creció 2,5 % por tercer mes consecutivo en noviembre,, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su más reciente reporte.
El índice de noviembre es el más alto desde abril, y similar al del mismo mes de 2024 (2,4 %). No obstante, la entidad mencionó que desde marzo el indicador se mantiene por debajo del 3 %.
En los once meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una cifra de 27,9 % por debajo del 112 % del mismo periodo de 2024.
Asimismo, la cifra sigue siendo muy inferior al 148,2 % que recibió Javier Milei cuando asumió la presidencia de Argentina, en diciembre de 2023.
«A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5 % mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años», destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Nada más comenzar su mandato, Milei devaluó el peso más de un 50% y llevó a cabo una drástica reducción del gasto público que incluyó eliminar subsidios en áreas como transporte, salud y educación, así como el despido de miles de funcionarios públicos.
Con este recorte, el gobierno ha reducido la inflación y ha conseguido tener superávit fiscal en 2024 y en lo que va de año, lo que no se conseguía desde 2010.
¿Cómo se comportó la inflación en Argentina por categorías?
El informe del Indec reveló que el índice de noviembre estuvo marcado por los aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4 %, y transporte con 3 %.
Asimismo, hubo aumentos en alimentos y bebidas, especialmente en la carne vacuna, uno de los productos más consumidos por los argentinos.
En el área de Buenos Aires, por ejemplo, el informe mostró que los ciudadanos pagaron en noviembre entre un 9 % y un 13 % más por algunos de los cortes de carne más consumidos.
“Un informe de la consultora EcoGo publicado en el diario Ámbito Financiero señaló que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que el precio al consumidor puede registrar nuevas subas «en el corto plazo”, expuso un reporte de AFP.