Inflación en Colombia no se desaceleraría inmediatamente en 2027: Esto habría que esperar

Se espera que el dato de inflación en Colombia para el año entrante inicie un proceso importante de desaceleración; sin embargo, la tendencia no se consolidaría durante las primeras semanas del 2027.
El Banco de la República asegura que el país experimentará una caída en los precios, pero esto dependerá de una serie de factores clave, entre los cuales se encuentran los efectos del fenómeno de El Niño.
Un informe del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest muestra que aún existen riesgos muy latentes para la inflación en Colombia en el 2027.
Dado lo anterior, y por el arrastre de precios de este año, Colombia podría registrar un IPC anual cercano al 7,3 % incluso hasta el primer semestre del 2027.
Riesgos para la inflación en Colombia
Después de este periodo, señala el informe, el país experimentaría la desaceleración necesaria para situar la inflación más cerca del 5 %, aunque todavía muy lejos de la meta del Banco de la República, que es del 3 %.
Se debe tener en cuenta que los pronósticos recientes apuntan a que el fenómeno de El Niño y los efectos causados por las altas temperaturas se continuarán sintiendo durante buena parte del 2027.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explica que las proyecciones de los analistas locales muestran que la inflación en Colombia podría ubicarse cerca del 3 % únicamente hasta el año 2028.
Recomendado: Salario mínimo en Colombia podría quedar en $2.160.000 si se cumple este escenario: Analistas ya tienen
Adicionalmente, el análisis agrega que habrá que monitorear la evolución de otros precios clave de la economía nacional, tales como los servicios públicos, la variación de los arriendos y los precios regulados.