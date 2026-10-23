Informe remesas en Colombia septiembre 2026: se completan 28 meses por encima de US$1.000 millones

Las remesas que reciben los hogares colombianos desde el exterior mantuvieron su tendencia de ingresos superiores a los US$1.000 millones mensuales en septiembre de 2026, con lo que el país completó 28 meses consecutivos por encima de ese umbral. De acuerdo con las cifras preliminares del Banco de la República, los recursos enviados por los trabajadores colombianos en el exterior y otros remitentes alcanzaron los US$1.077,12 millones para el noveno mes del año.
El resultado confirma la importancia de las remesas para la economía colombiana, tanto por su aporte al ingreso de los hogares como por su incidencia en el consumo, el comercio y la disponibilidad de divisas pues estos recursos representan una fuente de financiación para miles de familias y contribuyen a la actividad económica de las regiones que reciben una proporción significativa de los giros internacionales.
Remesas bajaron frente a agosto
Pese a mantenerse por encima de los US$1.000 millones, el flujo de remesas registró una reducción frente a agosto, cuando los ingresos por este concepto sumaron US$1.144,94 millones. La diferencia entre ambos meses fue de US$67,82 millones, equivalente a una caída mensual de aproximadamente 5,9 %.
El comportamiento también muestra que los giros del exterior continúan siendo una fuente relevante de entrada de dólares a Colombia, incluso en meses en los que el monto recibido presenta retrocesos frente al periodo inmediatamente anterior.
La serie del Banco de la República evidencia que durante los primeros nueve meses de 2026 los ingresos mensuales por remesas se mantuvieron por encima de los US$1.000 millones. El registro más alto del año, entre enero y septiembre, se presentó en marzo, con US$1.225,69 millones, mientras que el menor correspondió a enero, con US$1.020,11 millones.
Un flujo clave para la economía colombiana
La continuidad de estos ingresos tiene implicaciones para la economía nacional. Las remesas fortalecen la capacidad de gasto de los hogares receptores y pueden contribuir al financiamiento de necesidades como vivienda, educación, alimentación y otros bienes y servicios.
Además, el ingreso de divisas por esta vía tiene relevancia para el sector externo, en un contexto en el que Colombia también recibe recursos mediante exportaciones, inversión extranjera directa y otros flujos de capital.
El Banco de la República ha documentado el crecimiento de las remesas durante los últimos años. El Emisor ha destacado que estos ingresos alcanzaron una participación equivalente al 2,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, un máximo histórico para entonces.
—