Ingenio Mayagüez sale de Nicaragua tras vender participaciones en filiales

Desde agosto pasado Ingenio Mayagüez anunció el proceso para vender la participación que mantenía en dos compañías de Nicaragua, a la espera de las aprobaciones finales de los organismos competentes.
Este viernes, la compañía agroindustrial dio a conocer que, luego del cumplimiento de las condiciones y autorizaciones regulatorias aplicables, se cerró la operación, según la cual sociedad Casur Sugar Partners se quedó con los activos que tenía en el país centroamericano.
Concretamente, se trata de las participaciones accionarias indirectas en las sociedades nicaragüenses Compañía Azucarera del Sur y Empresa Generadora de Energía.
Según se informó, la negociación se hizo por US$13,5 millones, cuyo pago se realizará en un plazo de tres años y, de acuerdo con Ingenio Mayagüez, el monto de la operación fue establecido y negociado con base en las valoraciones contables de las sociedades nicaragüenses.
Asimismo, el acuerdo contempla que Casur Sugar Partners Inc. asumirá los diferentes compromisos financieros de las empresas adquiridas en su estado actual.
Finalmente, Ingenio Mayagüez precisó que la operación no establece obligaciones dinerarias ni exige salidas o desembolsos de capital por parte de la compañía y/o sus subsidiarias.
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