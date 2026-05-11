Ingresos y utilidad de Credicorp Capital crecieron en Colombia durante 2025; proyectan mejor desempeño en 2026

Credicorp Capital, firma de inversiones parte del grupo peruano Credicorp, con negocios en Colombia, reveló su desempeño durante 2025, según el cual sus ingresos y utilidades crecieron.
Lea también: Celsia bajó su ganancia neta en el primer trimestre, pero redujo su deuda y fortaleció estructura financiera
Según las cifras entregadas por la compañía, se registró un aumento de 14 % en su utilidad neta contable y un crecimiento anual del 10 % en ingresos, impulsado por el desempeño de sus principales unidades de negocio en Colombia.
Héctor Juliao, country manager de Credicorp Capital Colombia, destacó que Colombia es un mercado clave y estratégico dentro de la estrategia de crecimiento de Credicorp Capital.
“Este desempeño nos permitió optimizar la estructura de capital y entregar cerca de $80.000 millones en dividendos, mientras que seguimos fortaleciendo la relación con clientes y consolidando una oferta de valor relevante dentro del mercado”, indicó.
Balance de la firma en 2025
Al entrar en el detalle de sus líneas de negocio, en el segmento corporativo se reportó un aumento de 7 % en ingresos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.
Su desempeño estuvo impulsado por el dinamismo del negocio de divisas (cuyo volumen operado aumentó en 4,3 %) y por la profundización de estrategias en renta fija.
En el área de tesorería, se reportó la profundización de estrategias en renta fija. Según se explicó, este resultado respondió a una gestión activa de los recursos en un escenario de mercado más exigente.
En gestión de activos (asset management), la firma superó lo proyectado en activos bajo administración, con niveles históricos en fondos como Alta Liquidez y Credicorp Capital Vista.
Esta dinámica se tradujo en un crecimiento de 7 % en ingresos frente a 2024, reflejando una mayor demanda por soluciones de inversión.
Finalmente, en wealth management, cerró el año con un 96 % de cumplimiento. Dicho resultado estuvo impulsado por una mayor demanda de soluciones de inversión y por colocaciones relevantes en el mercado de capitales.
Puede interesarle leer: Grupo Nutresa registró pérdidas por $15.336 millones en el primer trimestre tras dispararse gastos financieros
Perspectivas para este año
De cara a 2026, Credicorp Capital proyecta un crecimiento del 15 % en su segmento corporativo, consolidándose como uno de los principales motores de expansión.
Asimismo, asset management y wealth management continuarán fortaleciendo su rol en un entorno que demandará soluciones de inversión cada vez más sofisticadas.
—