Inician pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá correspondientes a diciembre

Estos recursos son para más de 199.000 personas beneficiarias de los componentes de hogares en Pobreza Extrema y Víctimas con Pertenencia Étnica.

Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, los pagos de diciembre del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) inician de forma escalonada a partir de esta semana.

Estos recursos son para más de 199.000 personas beneficiarias de los componentes de hogares en Pobreza Extrema y Víctimas con Pertenencia Étnica, así como a más de 164.000 personas beneficiarias de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que han retornado a sus territorios.

“Es importante tener en cuenta que como se ha informado previamente, durante diciembre no se realiza el pago de transferencias monetarias de los componentes de Primera Infancia y Educación. Esto se debe a que, en este periodo, las niñas, niños y adolescentes no se encuentran en jornada académica o están en receso escolar, condición necesaria para la entrega de estas transferencias. Esta medida aplica para quienes asisten a colegios oficiales del Distrito o a los jardines infantiles y Centros Crecer de la Secretaría Distrital de Integración Social”, explica la Alcaldía.

Recursos del IMG

La inversión para este mes supera los $49.000 millones, finalizando el año con un total ejecutado en 2025 de más de $597.000 millones invertidos en el marco de la política social, para las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Medios de pago

Finalmente, es importante tener en cuenta que los pagos se realizarán de manera escalonada a través de las billeteras digitales: DaviPlata, Nequi, MOVii, dale y Bancamía. En los casos donde la transferencia se hace por giro, las personas deben esperar el mensaje de texto de notificación y acercarse a los puntos autorizados de Efecty para hacer el retiro del dinero.

