Inside Venezuela: el foro de Valora Analitik que analizará oportunidades económicas reales en el país para la región

En medio de un escenario de cambios acelerados en Venezuela y de un creciente interés de empresarios e inversionistas por entender las oportunidades que pueden surgir en ese mercado, el análisis del contexto político y económico del país vecino se vuelve cada vez más relevante para la región.
Y es que, durante los últimos meses, distintos hechos políticos y económicos han puesto nuevamente a Venezuela en el radar internacional, en un momento que muchos analistas califican como un punto de inflexión para su economía. En este entorno de transición e incertidumbre, surgen preguntas clave para el sector empresarial: cuáles sectores podrían reactivarse, dónde están las oportunidades reales de negocio y qué riesgos deben considerar las compañías interesadas en participar en ese proceso.
Precisamente con ese objetivo se realizará el miércoles 11 de marzo el foro virtual “Inside Venezuela: el potencial que despierta”, un espacio organizado por Valora Analitik que reunirá a expertos y analistas para examinar el contexto político, económico y empresarial del país y discutir las perspectivas de su eventual recuperación.
El encuentro busca ofrecer a empresarios, inversionistas y tomadores de decisión una visión clara sobre el nuevo mapa de oportunidades en Venezuela, así como sobre los retos que implica operar en un entorno que aún enfrenta desafíos institucionales, regulatorios y económicos.
Durante el foro participarán distintos especialistas y líderes con experiencia en el análisis del país y en los negocios regionales, entre ellos María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana de Amcham; Alejandro Grisanti, director y fundador de Ecoanalítica, consultora económica de Venezuela; Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA); Luis Felipe Quintero, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana; Marilena Contreras, directora comercial para Farmatodo Venezuela; y Rafael Torrealba, vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, quienes aportarán perspectivas desde el ámbito empresarial, económico y político.
Entre los temas que se abordarán en el evento se destacan el estado actual de la economía venezolana, el comportamiento del consumidor y del mercado interno, el impacto de los cambios políticos en el clima de inversión, así como los sectores que podrían liderar una eventual reactivación económica. También se discutirá el papel que podrían jugar las empresas colombianas en ese proceso, dada la histórica relación comercial entre ambos países.
El foro hace parte del especial “Inside Venezuela”, una iniciativa que busca analizar con datos y contexto el momento que atraviesa el país y ayudar a los empresarios a identificar riesgos y oportunidades en un entorno que se está reconfigurando rápidamente.
Con este espacio de conversación, el objetivo es aportar elementos de análisis que permitan entender el potencial económico de Venezuela y anticipar los escenarios que podrían definir la relación empresarial y comercial con Colombia en los próximos años.
