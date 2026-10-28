Insisten al gobierno De la Espriella en urgencia por aumentar impuestos para mejorar recaudo en Colombia

El gobierno De la Espriella debe realizar un ajuste sustancial de las cuentas fiscales del país. A través del presupuesto, el Ministerio de Hacienda implementó algunas estrategias iniciales, pero habrá que complementar ese trabajo mediante una ley de rescate.
Los analistas coinciden en la necesidad de un plan que mejore las finanzas del país, pero, inevitablemente, las modificaciones también deberán incluir cambios en los impuestos.
José Ignacio López, presidente de ANIF, dijo que el gobierno De la Espriella debería plantear, en esa ley de rescate, la necesidad de aumentar los ingresos por recaudo tributario, lo que se traduce en aumentar los impuestos existentes o crear nuevos tributos en Colombia.
“Nosotros siempre hemos dicho que, en la ecuación, primero se debe privilegiar el recorte de gasto; sin embargo, quizás el tamaño del reto fiscal hace que no sea posible llegar a la sostenibilidad de las finanzas públicas —y, en particular, a generar una sostenibilidad de la deuda— únicamente con recortes. Por lo tanto, se tienen que traer a la discusión elementos de ingresos o de mayor tributación”, dijo.
¿Por qué es necesario que el gobierno De la Espriella aumente impuestos en Colombia?
El experto agregó que, en primer lugar, es muy importante que esos elementos no constituyan el grueso del ajuste que plantea el gobierno De la Espriella.
Lo anterior quiere decir que el peso principal del ajuste debe recaer en un recorte del gasto, acompañado de mayor austeridad y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos. En segundo lugar, se debe procurar minimizar el efecto de las medidas tributarias sobre el crecimiento económico.
“Lo que se ha visto en los últimos años es que, reforma tributaria tras reforma tributaria, se penaliza o se carga en exceso la actividad formal y el emprendimiento, lo que lleva a que el país crezca a tasas que impiden solucionar la situación fiscal”, agregó López.
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Según el presidente de ANIF, el gobierno De la Espriella debe buscar un equilibrio entre el monto de los ingresos adicionales que pretende recaudar y la minimización de su costo para el crecimiento económico, garantizando los incentivos necesarios para que el sector formal, las empresas del país y el emprendimiento sigan creciendo.