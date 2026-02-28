En Senado, Pacto Histórico y Centro Democrático tendrían la mayor votación, según encuesta Guarumo

Aunque la atención electoral de 2026 se ha centrado en la Presidencia de la República, la primera jornada que se verá dentro de ocho días será la de Senado y Cámara de Representantes.
La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para El Tiempo, en relación con la intención del voto para el Senado de la República guarda relación con la tendencia en primera vuelta, dando como favorito al Pacto Histórico.
De acuerdo con la medición, ante la pregunta “¿Por cuál partido o movimiento político, tiene usted mayor intención de votar para las elecciones?”, el 28,7 de los encuestados se decantó por el partido de gobierno.
Detrás, con una amplia diferencia, aparece el Centro Democrático, que será la opción para el 21,9 % de los participantes de la encuesta, mientras que el Partido Liberal tendría 7,8 % de la intención.
Otros partidos o movimientos, cerca al 7 % o por debajo son: Partido Conservador (7,1 %), Partido de La U (6,2 %), Partido Verde Oxígeno (3,6 %). Otro dato importante, al igual que en la medición de cara a los aspirantes a la Casa de Nariño tiene que ver con el voto en blanco.
Si bien es un porcentaje menor que los escenarios planteados para la segunda vuelta, sigue siendo alto, pues 9 % de los 3.867 encuestados se inclinaría por esta opción.
Tendencia política de los colombianos
Un aspecto relevante tiene que ver con el espectro político en el que se ubican los consultados por esta encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para El Tiempo.
Según la medición, hay un empate técnico en la pregunta: “En términos del espectro político, ¿usted se considera más cercana a la izquierda, al centro o a la derecha?”.
Aunque la mayoría de encuestados se considera de derecha (31,8 %), la diferencia es baja frente a quienes se ubican en la izquierda (31,2 %), en línea con las intenciones de voto que ya se han visto.
En el centro se ubicaron 9,6 % de los consultados pero la gran mayoría (23,9 %) no se identifica con ninguno de los espectros.
Ficha técnica de la encuesta
Para conocer más detalles de la ficha técnica y la encuesta completa de Guarumo-EcoAnalítica descargue el estudio completo en el siguiente enlace.