Inversión extranjera directa en Colombia creció 44 % en septiembre, pero remesas la sigue superando

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia llegó a US$885 millones en septiembre de 2026, un crecimiento anual de 44 %, aunque completó 17 meses consecutivos sin superar los US$1.000 millones mensuales.
Según cifras del Banco de la República, el país recibió US$274 millones más por este concepto frente a septiembre de 2025, cuando la IED se ubicó en US$611 millones.
Pese al crecimiento anual, los flujos de inversión extranjera directa no alcanzan los US$1.000 millones mensuales desde hace cerca de un año y medio, lo que refleja los desafíos que enfrenta Colombia para atraer mayores recursos del exterior.
Por sectores, las actividades petroleras y mineras continúan como el principal destino de la inversión extranjera directa. En septiembre, estos sectores recibieron US$675 millones, equivalentes al 76 % del total de recursos que ingresaron al país durante el mes.
Esta participación evidencia la concentración de la inversión extranjera en las actividades extractivas, mientras el comportamiento de otros sectores será relevante para evaluar la diversificación de los flujos de capital hacia diferentes actividades productivas.
Otro indicador del panorama externo es el comportamiento de las remesas, que superan los ingresos por inversión extranjera directa desde hace 28 meses consecutivos.
Entre enero y septiembre de 2026, la IED acumuló US$6.673 millones, mientras que las remesas sumaron US$8.897 millones entre enero y agosto. De esta manera, los giros enviados por los colombianos desde el exterior superaron en US$2.224 millones los recursos recibidos por inversión extranjera directa.