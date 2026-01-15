Inversionistas extranjeros compraron TES por $61 billones en 2025, la cifra más alta en la historia de Colombia

La deuda pública en Colombia tuvo grandes movimientos durante 2025 y reflejó el interés de múltiples inversionistas. De acuerdo con un reporte de Visión Davivienda, el año pasado se vio un balance positivo en las inversiones en mercados financieros a pesar de los elevados niveles de incertidumbre que no desaparecen.
Con este contexto, el reporte explica que el año pasado los mayores compradores de deuda local fueron los fondos de capital extranjero (FCE) con $61 billones, que se traduce en la compra anual más alta en la historia.
Lo anterior fue explicado en el marco de la Operación de Manejo de Deuda por medio del Total Return Swap (TRS), y la colocación directa del Ministerio de Hacienda al fondo extranjero Pimco.
En adición, los segundos mayores compradores fueron los fondos de pensiones por $18,9 billones, y en tercer lugar los bancos comerciales por $13,6 billones, dice el informe de la comisionista.
Detalles del comportamiento de deuda local
Según información de Visión Davivienda, el saldo emitido en TES en tasa fija en pesos aumentó $13,6 billones, mientras que el de TES en UVR aumentó $1,59 billones. A diciembre de 2025, el saldo de TES en tasa fija se ubicó en $507,84 billones, mientras que el de TES en UVR totalizó $214,80 billones.
Adicionalmente, el saldo total emitido subió en $15,2 billones durante el último mes del año pasado, ubicándose en $722,64 billones.
Finalmente, se mencionó que en el saldo total, las AFP siguen en el primer lugar de los tenedores de TES, con el 28,6 % del stock. Por su parte, los fondos de capital extranjero ocupan el segundo lugar con el 22,7 % del stock, mientras que el tercer lugar es de los bancos comerciales, que cuentan con el 15 % del saldo.
Persiste expectativa de alza de tasa del BanRep
De acuerdo con el reporte, en Colombia la expectativa sobre las tasas de interés ha cambiado rápidamente en las últimas semanas y, en la actualidad, los mercados financieros incorporan como escenario base que el Banco de la República subirá su tasa de política monetaria hasta 11,75 % en los próximos 12 meses, desde un 9,25 % actual.
Visión Davivienda explicó que entre las razones que motivarían el aumento de la tasa de referencia se cuenta el fuerte crecimiento de la demanda interna, que alcanza una tasa de 4,6 % anual en lo corrido del 2025.
También pesan en esta expectativa la inflación que, aunque se moderó levemente, se mantiene por encima del 5 %; la ampliación del déficit externo, además del fuerte aumento del salario mínimo de 23 %.
