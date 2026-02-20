Iván Cepeda destapa propuestas económicas: habla de capitalismo productivo, Constituyente y fracking

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia, en su primera entrevista a un medio de comunicación dio a conocer algunos puntos relevantes de su eventual Gobierno, los cuales tienen que ver con economía, políticas públicas y explotación de recursos naturales.
En conversación con Caracol Ditu, Cepeda aseguró que buscaría un “capitalismo productivo” el cual no afecte el modelo actual. En la misma línea, enfatizó que no va a atacar al sector productivo, es decir, a las empresas.
Cabe resaltar que una de las principales críticas hacia el Gobierno de Gustavo Petro ha sido la falta de apoyo a este sector. Últimamente, por no tenerlos en cuenta para el incremento del salario mínimo.
Adicional a lo anterior, el candidato de la izquierda fue enfático en afirmar que apoya una Constituyente. A su vez, señaló que buscará un consenso sobre temas como la corrupción.
Sobre esto último en específico, Cepeda dijo que “es altamente posible que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo precisa, aunque habrá castigos severos”.
Finalmente, con relación a la explotación de recursos naturales, informó que sí se puede dar con algunos, pero dejó claro que no va a permitir el fracking.
Cabe recordar que Iván Cepeda ha liderado las últimas encuestas sobre la intención de voto de los colombianos. No obstante, en la encuesta de Atlas Intel se creó un escenario de empate técnico entre él y Abelardo de la Espriella, aunque con el candidato de la derecha punteando dentro del margen de error.