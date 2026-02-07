Habría empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en primera vuelta: Encuesta Atlas

La más reciente encuesta de Atlas Intel entrevistó de manera presencial a 7.298 personas en Colombia y creó un nuevo escenario en las cuentas de los candidatos y la ciudadanía de cara a la primera vuelta a la Presidencia de la República.
La medición, que fue financiada por Revista Semana, dejó por primera vez en estas elecciones un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque con el candidato de la derecha punteando dentro del margen de error.
De acuerdo con esta encuesta de Atlas, según los votos totales (no los válidos), en un primer escenario con un grupo amplio de 20 candidatos, el abogado tendría una intención de voto de 28,4 %.
Hay que mencionar que esta es la única firma encuestadora que lo ha puesto como ganador, al menos recientemente.
Por su parte, el candidato de la izquierda Iván Cepeda consolidó una intención del 27,8 % en este primer escenario. Según la ficha técnica, el margen de error para esta pregunta es de 1 punto porcentual. En tercera opción, apenas con 6,7 % de favorabilidad, aparece Sergio Fajardo.
Le siguen, aunque más descolgadas, Paloma Valencia (3,4 %) y Claudia López (3,3 %). Este cuestionario incluyó a Miguel Uribe Londoño (1,9 %), que se ubica por encima de Vicky Dávila (1,7 %), así como de Juan Carlos Pizón y Juan Daniel Oviedo, ambos con 1,5 %.
En un segundo se repite empate técnico, con Cepeda en cabeza
La encuesta de Atlas Intel contempla un segundo escenario, tomando solamente los cuatro candidatos con mayor intención de voto en el grupo amplio y, aunque cambia el liderazgo, el margen se mantiene dentro del margen de error.
Esto quiere decir que Iván Cepeda sería el ganador de la primera vuelta con 30,8 % de los votos totales, mientras que el autodenominado “Tigre” quedaría en segundo lugar con 30,2 %.
Sergio Fajardo por su parte, lograría reunir el 11,6 % de los votos en este escenario, mientras que Paloma Valencia, quien participará en la consulta de la centro-derecha quedaría con 7,6 % de la intención en primera vuelta.
Atlas Intel planteó un tercer escenario, solamente entre De la Espriella, Cepeda y Fajardo y acá vuelve a girarse el resultado. En este caso, el candidato de derecha consolidaría 33 % de la intención, mientras que Cepeda (ya por fuera del margen de error) obtendría 31,3 % de los votos totales. Fajardo quedaría nuevamente rezagado, esta vez, con 14,8 %.
Escenario de segunda vuelta
De darse este escenario, la encuesta contempló vario juegos de candidatos, con un margen bastante estrecho entre los dos punteros hasta hora.
Por ejemplo, Abelardo de la Espriella ganaría en segunda vuelta contra Cepeda (36,8 % contra 34,6 %), y también le ganaría a Sergio Fajardo (31,8 % vs. 21,7 %). Sin embargo, en otros casos hipotéticos, Cepeda se alzaría.
Es decir, Cepeda le ganaría a Juan Carlos Pinzón, a Paloma Valencia y a Sergio Fajardo.
Ficha técnica de la encuesta
