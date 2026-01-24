Guarumo coincide con Invamer y GAD3: Iván Cepeda ganaría Presidencia en Colombia; solo Atlas ve a Abelardo en punta

La recién publicada encuesta Percepción País, elaborada por Guarumo y Ecoanalítica, refuerza algunas tendencias que ya han venido arrojando la mayoría de las mediciones sobre el candidato favorito para llegar a la Presidencia de la República en Colombia, a partir del 7 de agosto de este año.
La primera tiene que ver con el favoritismo absoluto que tiene Iván Cepeda para ser el próximo presidente. Pero además evidencian la fuerte concentración que tienen los dos candidatos de los extremos políticos (izquierda y derecha), que deja prácticamente por fuera de la contienda electoral a cualquier otro aspirante.
La actual encuesta de Guarumo consultó a 4.245 votantes sobre el candidato favorito para ganar las elecciones. En un grupo amplio de 29 candidatos, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, recibió el 33,6 % de la intención de voto, contra un 18,2 % de Abelardo De la Espriella.
En un espectro más estrecho, con solo 13 aspirantes, Cepeda logra un 34,8 % de la intención de voto, en contraste con un 19,2% del abogado, con Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático en tercer lugar (7,4 %).
Con ciertas similitudes en los porcentajes, dos de los otros de los sondeos hechos desde que se levantó la veda de la ley de encuestas también dan por ganador a Cepeda, salvo una sola, que perfila a De La Espriella como ganador.
Ivamer: Cepeda se consolida y Fajardo sorprende en segunda vuelta
En esta encuesta, publicada en diciembre de 2025, ante la pregunta “si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría?”, el panorama mostraba que la izquierda lidera.
Esto, teniendo en cuenta que Iván Cepeda lograba un 31,9 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, que llegó al 18,2 %, junto con Sergio Fajardo (8,5 %). Hay que decir que esta medición todavía tenía en cuenta a Miguel Uribe Londoño, quien quedó en el cuarto puesto (4,2 %).
Hacia la segunda vuelta, la encuesta de Invamer mostrada que entre Cepeda y Fajardo habría menos distancia, mientras que De la Espriella quedaría rezagado en cualquier cruce. Sin embargo, el ganador definido fue Cepeda:
- Cepeda vs. De la Espriella: Cepeda 59,1 % – De la Espriella 36,2 %
- Cepeda vs. Fajardo: Cepeda 48,9 % – Fajardo 46,4 %
- Fajardo vs. De la Espriella: Fajardo 51,7 % – De la Espriella 38,9 %
Encuesta RCN-GAD3: Cepeda conserva cerca de 30 % y gana
Hace apenas unos días se publicó la Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3, que también reveló la intención de voto de los colombianos de cara a las presidenciales.
Ante la pregunta de por quién votarían si las elecciones fueran mañana, Iván Cepeda encabezó la intención de voto con 30 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 22 %. Más atrás aparecieron Paloma Valencia con 3 %, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, cada uno con 2 %.
En esta encuesta, también se planteó una eventual segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en la que el senador del Pacto Amplio obtendría 40 %, frente a 32 % de De la Espriella. El voto en blanco alcanzaría 11 %, 10 % afirma que no votaría y 7 % no sabe o no responde.
Atlas, la única que da por ganador a De La Espriella
El 10 de enero se publicó la primera encuesta presidencial de Colombia en 2026, elaborada por AtlasIntel para Revista Semana, la cual reveló que De la Espriella tendría la votación más alta en primera vuelta entre un grupo de 16 candidatos, con 28 % de la intención de voto; seguido por Iván Cepeda (26,5 %) y, con la tercera opción, Sergio Fajardo (9,4 %).
Además, el candidato que lidera el movimiento Defensores de la Patria continuaría con la primera intención de voto entre grupos más pequeños de candidatos. Por ejemplo, De la Espriella lograría una intención de voto de 31,7 % frente a Cepeda (28,6 %), Fajardo (14,8 %) y Valencia (9,3 %).
En el escenario de segunda vuelta, esta encuesta determinó que De la Espriella le ganaría también a Sergio Fajardo, mientras que, en el único escenario en el que ganaría Cepeda sería contra Juan Carlos Pinzón.