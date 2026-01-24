Candidato de la izquierda en Colombia ganaría la Presidencia frente a todos los demás aspirantes en segunda vuelta

La encuesta Percepción País, elaborada por Guarumo y Ecoanalítica, analizó un eventual escenario de segunda vuelta en el cual enfrentó a los candidatos con mayor intención de voto para la Presidencia de la República (Cepeda y De la Espriella), y a estos dos contra otro grupo de candidatos.
En términos generales, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se impondría ante todos los demás aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño.
En el escenario probable de Cepeda contra De La Espriella, el candidato de izquierda tendría la votación del 39,4 % de los encuestados, mientras que el abogado lograría 33,9 %, una diferencia de casi seis puntos básicos.
Ampliando el espectro, el senador del Pacto Histórico tendría una intención de voto de 39,3 % (porcentaje muy similar que contra el abogado) si se midiera con Sergio Fajardo, que tendría un 24,8 %.
Frente a otros candidatos ampliaría la distancia. Por ejemplo, Frente a Paloma Valencia, del Centro Democrático (21,2 %) Cepeda tendría 40 % de la intención. Si se midiera con Vicky Dávila (19,1 %) lograría 42 % de los votos, y contra Juan Carlos Pinzón (16,1 %), el senador tendría 40,2 % de la intención.
Escenarios de segunda vuelta sin Cepeda
Ahora, en el supuesto de que la eventual segunda vuelta se diera entre De la Espriella y otros candidatos, excluyendo a la opción del Pacto Histórico, el jurista se impondría aunque en todos los escenarios el porcentaje mayoritario iría por ningún candidato.
Es decir, contra Fajardo (21 %), Abelardo de la Espriella tendría una intención de 32 %, pero el 47 % no votaría por ninguno de los dos candidatos. Igual panorama se vería contra Valencia (9,5 %), pues el autodenominado “Tigre” tendría una intención de 34,4 %, pero el 56,1 % no le daría su voto a ninguno de ellos.
En un pulso de segunda vuelta con Juan Carlos Pinzón (10,8 %), De la Espriella lograría 33,6 %, pero el 55,6 % no le daría su voto a estos candidatos.
El panorama se repite con Vicky Dávila. La periodista tendría 9,8 %, el abogado 35,1 %, y ninguno de ellos el 55,1 %.
Encuentre la encuesta completa aquí.
Ficha técnica
Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos
Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos
Fuente de Financiación: recursos propios.
Propósito del estudio: conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, de los Partidos Políticos y de los alcaldes actuales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
Universo representado: conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%
Marco muestral: el marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil
Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.
Tamaño de la muestra: encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia.
Margen de error de diseño y nivel de confianza: el nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 1,8%. El indicador de aprobación de los alcaldes se reporta con confianza de 95% y los siguientes márgenes de error de muestreo. Bogotá: 4,9%; Medellín: 4,9%; Cali: 5,0% y Barranquilla: 5,0%.
Técnica de recolección de datos: encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos.
Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Samuel José Yaya Rodríguez.
Temas concretos a los que se refiere: intención de voto y favorabilidad de personajes de la política nacional.
Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron: consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.
Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: precandidatos a la presidencia de Colombia, alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.
Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: la encuesta se implementó en 83 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 14 al 22 de enero de 2026.
Municipios de la muestra: Acacías (19), Aguazul (21), Alcalá (14), Alejandría (10), Amalfi (15), Anapoima (10), Arauca (25), Armenia (53), Baranoa (31), Barranquilla (500), Bello (57), Bogotá, D.C. (519), Bucaramanga (101), Buriticá (15), Calamar (15), Caramanta (20), Cartagena de Indias (100), Chaparral (20), Chía (23), Chivor (10), Corozal (22), Curumaní (15), Dibulla (30), El Roble (20), Envigado (31), Flandes (28), Funza (20), Gámeza (10), Garagoa (11), Ginebra (15), Girón (20), Guadalajara de Buga (35), Guática (16), Ibagué (103), Ipiales (8), Istmina (23), Jericó (10), La Florida (41), La Virginia (19), Marquetalia (15), Medellín (510), Melgar (25), Mesetas (18), Nuevo Colón (9), Pasto (80), Peñol (14), Pereira (52), Pital (25), Pitalito (35), Planeta Rica (27), Polonuevo (19), Providencia (13), Puerto Guzmán (23), Puerto Salgar (10), Restrepo (15), Rivera (20), Sabaneta (29), Salamina (12), San José de Cúcuta (89), San José de Uré (30), San Miguel (16), San Onofre (16), Santander de Quilichao (27), Santiago de Cali (505), Santuario (16), Soacha (80), Sogamoso (30), Soledad (57), Sonsón (15), Subachoque (10), Tocancipá (10), Trujillo (15), Tunja (30), Turbo (30), Valledupar (40), Vijes (13), Villa de Leyva (14), Villavicencio (107), Yalí (12), Yumbo (27), Zapatoca (10), Zarzal (21), Zipaquirá (19). Total (4245).