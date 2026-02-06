Paloma Valencia lidera la Gran Consulta por Colombia y Vicky Dávila se consolida como segunda: Atlas Intel

Paloma Valencia y Vicky Dávila aparecen como las candidatas con mayor respaldo en la votación de la Gran Consulta por Colombia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Atlas Intel, que entrevistó de manera presencial a 7.298 personas en todas las regiones del país.
Según el sondeo para Semana, la candidata del Centro Democrático, lidera la medición con un 26,9 % de intención de voto, registrando un crecimiento significativo frente a enero, cuando marcaba 19,1 %.
En el segundo lugar se ubica Vicky Dávila, quien duplicó su apoyo en el último mes: pasó de 7 % en enero a 15,4 % en febrero, consolidándose como una de las principales figuras dentro de la consulta.
Más atrás aparece Aníbal Gaviria, con un 9 %, mientras que el mayor retroceso lo tuvo Juan Carlos Pinzón, quien perdió casi la mitad de su respaldo al caer de 13,1 % a 7 % en el mismo periodo.
En los siguientes puestos figuran Enrique Peñalosa (6,5 %), Juan Manuel Galán (4 %), David Luna (3 %) y Mauricio Cárdenas (0,5 %).
El estudio también refleja un 9 % de voto en blanco y un 11,9 % de indecisos que aún responden “no sé”.
Cabe señalar que, aunque varios de los precandidatos han aparecido juntos en eventos y debates, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán todavía no se han inscrito oficialmente en la Gran Consulta por Colombia. Ambos tienen plazo hasta este viernes 6 de febrero para formalizar su participación.
A continuación, ficha técnica:
—