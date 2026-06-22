Iván Cepeda dice que ha presentado más de 57.000 reclamaciones por elecciones; pide calma a sus seguidores

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció este lunes sobre el avance de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial y aseguró que su campaña ha presentado 57.189 reclamaciones electorales que están siendo revisadas por las autoridades competentes.
Durante una rueda de prensa, Cepeda insistió en que los resultados divulgados tras la jornada electoral corresponden únicamente al preconteo y no a la decisión oficial del proceso electoral.
“Nosotros respetamos y admitimos el preconteo en su condición de preconteo. Nuestra legislación es totalmente clara: el preconteo no es oficial, no es un resultado definitivo ni vinculante”, afirmó.
El candidato explicó que los recursos presentados por su equipo electoral obligan a los jueces escrutadores a verificar las inconsistencias reportadas antes de consolidar los resultados definitivos. Cepeda detalló que el escrutinio municipal concluyó el domingo en la noche y que este lunes comenzó la etapa departamental. Según sus cálculos, el escrutinio nacional podría iniciar este miércoles.
Además, señaló que aún está pendiente la consolidación de la votación en el exterior, proceso que depende de la llegada de las valijas diplomáticas con el material electoral. «Nosotros hemos pedido que el cotejo de ese escrutinio se haga materialmente, es decir, con los resultados y los elementos en la mano».
“Estamos apelando a lo que nos faculta la ley y nos da todo el derecho de hacer: esperar tranquilamente el resultado del escrutinio”, sostuvo.
Añadió que una vez sean resueltas las reclamaciones y despejadas las dudas planteadas por su campaña, procederá a reconocer formalmente el resultado, siempre que el proceso concluya con todas las garantías. Ante la expectativa que ha generado una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país, Cepeda hizo un llamado a sus seguidores y a la ciudadanía en general para mantener la tranquilidad mientras avanzan los escrutinios.
“Quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad y a la calma”, señaló.
Aunque aclaró que su campaña no está convocando movilizaciones, pidió que cualquier manifestación pública se desarrolle de manera pacífica y dentro del marco democrático.
“Llamo a mis seguidores, a los integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a que mantengamos un comportamiento ejemplar”, agregó.
Cepeda también respondió al discurso pronunciado por Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados preliminares.
El dirigente de izquierda cuestionó algunas referencias realizadas por el presidente electo hacia él y hacia el presidente Gustavo Petro, particularmente aquellas relacionadas con la necesidad de “alistar maletas”.
“De aquí no nos vamos a ir”, respondió Cepeda.
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