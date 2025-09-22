Jean-Christophe Martinez, nuevo gerente general del hotel Sofitel Legend Santa Clara

El hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena anunció el nombramiento del francés Jean-Christophe Martinez como su nuevo gerente general.
Jean-Christophe Martinez cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, habiendo desarrollado su carrera exclusivamente en compañías internacionales de lujo. Durante los últimos 14 años ha formado parte del grupo Accor, liderando propiedades de alto nivel en Estados Unidos, África, el Caribe y Latinoamérica.
Su más reciente cargo fue como gerente general del Fairmont Royal Pavilion en Barbados, donde logró transformar el rendimiento del hotel en todos los niveles, incluyendo la satisfacción de los huéspedes, el compromiso de los colaboradores, además de positivos resultados financieros.
Con su experiencia internacional, ha estado en cargos directivos en hoteles de gran prestigio como Pullman Cayo Coco (Cuba), Sofitel Abidjan Hotel Ivoire (Costa de Marfil), Hotel Pullman Dakar (Senegal) y Sofitel Sipopo (Guinea Ecuatorial).
«Siempre he creído que el verdadero lujo radica en la experiencia de cada huésped y en el compromiso de nuestros equipos. Asumir la gerencia de Sofitel Legend Santa Clara es un honor y una oportunidad para continuar fortaleciendo su legado, llevando a un nuevo nivel la hospitalidad francesa en el corazón del Caribe colombiano», afirmó Jean-Christophe Martinez, nuevo gerente general del Sofitel Legend Santa Clara.
Con esta designación, Sofitel Legend Santa Clara apunta a seguir siendo referente de lujo y cultura en la región, y proyecta al hotel hacia nuevos horizontes de innovación, servicio y excelencia.