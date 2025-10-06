JetSmart anunció nueva ruta diaria de Bogotá a San Andrés: ¿Cuándo empieza a operar?

La aerolínea de ultra bajo costo, JetSmart, anunció que a partir del 15 de octubre dispondrá de una nueva ruta que conecta directamente a Bogotá con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ofreciendo un vuelo diario.
La operación contará con 186 sillas por trayecto, lo que se traduce en 15.428 sillas mensuales hacia la isla desde Bogotá. Sumadas a las rutas existentes desde Medellín (17 frecuencias semanales) y Cali (9 frecuencias semanales) este aumento de capacidad iniciará a partir de diciembre permitiendo ofrecer un total de 59.148 sillas mensuales hacia San Andrés.
Además de ampliar la conectividad, la aerolínea trabajará de la mano con la Gobernación del Archipiélago, Anato, Cotelco, Tour Operadores y otros actores clave, para generar sinergias que fortalezcan el sector turístico local.
En el marco del inicio de la nueva ruta Bogotá–San Andrés, JetSmart, junto a On Vacation, la cadena hotelera y de viajes, presentará la campaña ‘Un viaje al paraíso’, una iniciativa que busca resaltar la importancia del archipiélago para el turismo colombiano y acercar a más viajeros a este destino emblemático.
“Para JetSmart es una prioridad acercar a más personas a destinos emblemáticos como San Andrés, que no solo representa uno de los paisajes más impresionantes de Colombia, sino también una cultura vibrante y una comunidad que necesita del impulso del turismo. Esperamos que esta ruta tenga una alta demanda que nos permita crecer rápidamente”, afirmó Mario García, country manager de JetSmart en Colombia.