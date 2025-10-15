JetSmart anunció la apertura de dos nuevas rutas y lanzó descuentos

La aerolínea de bajo costo, JetSmart, tras cumplir más de un año y medio de presencia en Colombia, anunció dos nuevas rutas que conectarán directamente a Bogotá con Montería y Barranquilla, ofreciendo entre ambos 21 vuelos semanales y un total de 3.906 sillas por trayecto.
Desde ya, los usuarios pueden acceder a estas rutas con tarifas desde $90.000, con impuestos y tasas incluidas, para volar desde Bogotá a Barranquilla a partir del 3 de febrero de 2026 y desde Bogotá a Montería desde el 3 de marzo del próximo año.
Así las cosas, la aerolínea dispondrá de 2.604 sillas semanales por trayecto en la ruta Bogotá–Barranquilla y 1.302 sillas semanales en la ruta Bogotá–Montería, sumadas a la operación vigente desde Medellín hacia ambas ciudades, con el fin de ampliar las alternativas de viaje al Caribe colombiano.
Con la apertura de estas dos nuevas rutas, la compañía suma un total de 19 rutas domésticas hacia 10 destinos junto con 6 rutas internacionales, destacando el reciente lanzamiento de las conexiones desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, República Dominicana.
Descuentos en nuevas rutas
Adicionalmente, en el marco del lanzamiento de estas nuevas rutas, JetSmart presentó una nueva edición de su campaña Smart Sale, que ofrece tarifas exclusivas por tiempo limitado.
La venta estará disponible para vuelos internacionales hasta el 20 de octubre a las 10 a. m., con tarifas desde $607.700 por trayecto, impuestos y tasas incluidos, para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026.
Y, para rutas nacionales, con precios desde $67.000 por trayecto, válidos para compras del 14 al 20 de octubre a las 10 a.m., y para viajar entre el 3 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026.
Cabe recordar que JetSmart mantiene una alianza con American Airlines, que permite a los viajeros acumular y redimir millas AAdvantage® en toda la red combinada de ambas aerolíneas.