JetSmart lanzó vuelos directos a Punta Cana desde Medellín y Cali: anunciaron código promocional

La aerolínea de bajo costo, JetSmart, inició este viernes 5 de diciembre la operación de sus vuelos internacionales directos desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, República Dominicana, su primer vuelo con destino hacia el Caribe centroamericano.
Este avance llega un año y ocho meses después de su entrada al mercado doméstico colombiano. Las nuevas rutas desde Cali y Medellín hacia Punta Cana operarán con seis frecuencias semanales entre ambas ciudades.
Como parte del inicio de operación de este trayecto, JetSmart lanzó el promocode ‘1ERVUELO’, con el que los viajeros podrán acceder hasta a un 20 % de descuento en las rutas Medellín – Punta Cana y Cali – Punta Cana.
El beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 5 y el 15 de diciembre de 2025, con vuelos válidos del 15 de enero al 25 de junio de 2026. Se habilitaron 1.000 cupos, aplican blackouts del 13 al 23 de febrero y del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, y está sujeta a disponibilidad del inventario promocional.
“Esta nueva conexión con Punta Cana impulsa la integración regional y abre oportunidades reales para el turismo, los negocios y el intercambio entre Colombia y el Caribe, consolidando el papel de la aviación como motor de desarrollo y movilidad para millones de personas”, comentó Mario García, country manager de JetSmart en Colombia.
Cabe mencionar que JetSmart, en nueve años de operación, ha logrado tener 50 aviones en operación, 50 millones de pasajeros transportados y más de 50 destinos atendidos.
Hoy JetSmart conecta 10 destinos en Colombia a través de 19 rutas domésticas, además de siete rutas internacionales que fortalecen la integración del país con los principales mercados de la región.