JGB anunció el lanzamiento de nuevo producto: Ambicioso plan sería el ingreso del 3 % de la empresa

JGB se ha consolidado como una de las compañías con mayor tradición en Colombia. Con presencia en millones de hogares, en 2025 celebra 150 años de trayectoria, un hito que marca el inicio de una nueva etapa para la empresa. En este contexto, la organización ha emprendido una renovación de imagen y el lanzamiento de nuevos productos, con el propósito de fortalecer su posición en el mercado y garantizar su permanencia en el tiempo.
En diálogo con Valora Analitik, Camilo Deckers, director de Negocios de JGB, explicó que la apuesta más reciente de la compañía es la ampliación de su portafolio hacia nuevas categorías. En esa línea, presentó Cuidaderm, un spray tópico diseñado para el uso familiar, y anunció un plan de innovación que se desarrollará hasta 2028.
El producto, considerado el lanzamiento principal para este año, fue concebido como una solución práctica para el cuidado diario de la piel y para tratar pequeñas afecciones cutáneas.
De acuerdo con la compañía, ofrece una acción 4 en 1: hidrata, contribuye a la restauración de la piel, favorece la regeneración y aporta propiedades antibacterianas.
Su fórmula, apta para todo tipo de piel y distintas edades, lo convierte en una alternativa versátil frente a heridas leves, brotes, resequedad o quemaduras solares. JGB precisó que el desarrollo del producto tomó alrededor de dos años de investigación y que contó con la validación de especialistas en dermatología.
Deckers resaltó el respaldo científico y el enfoque diferencial de la nueva línea: “Es un producto integral, con características únicas que redefinen el cuidado de la piel, avalado por dermatólogos, consumidores y clientes”. El directivo anticipó, además, que el plan de lanzamientos continuará en los próximos años, con una proyección ambiciosa: se espera que para 2028 el 15 % de las ventas corresponda a productos que aún se encuentran en desarrollo, lo que implicaría alrededor de ocho nuevas presentaciones en el mercado.
Aunque la compañía no ha revelado detalles de la siguiente innovación, Deckers afirmó que se trata de una propuesta estratégica para impulsar el crecimiento en esta categoría. El enfoque busca responder a una tendencia global: mientras que en países como Estados Unidos la presentación en spray para cuidado cutáneo es un formato consolidado, en Colombia aún representa un segmento emergente con amplio potencial.
“Hoy los consumidores buscan productos convenientes, seguros y fáciles de aplicar, que generen alivio inmediato”, señaló el vocero, al explicar las razones detrás de esta apuesta. Con ese objetivo, JGB planea destinar entre el 2,5 % y el 3 % de sus ventas anuales a actividades de innovación e investigación durante los próximos tres años.
El portafolio actual de la empresa incluye más de 80 productos y 150 referencias en categorías como botiquín, multivitamínicos —donde destaca la marca Tarrito Rojo—, salud oral, alivio y aseo. La incorporación de la línea de cuidado de la piel amplía el abanico de opciones y responde a cambios en los hábitos de consumo, al mismo tiempo que fortalece la estrategia de diversificación del negocio.
La compañía también anunció una renovación de su imagen corporativa, enmarcada en un plan integral que combina reposicionamiento de marca, inversión en investigación y desarrollo, y ampliación de canales de distribución. Para JGB, el reto será mantener la esencia de una empresa familiar con 150 años de historia, mientras se adapta a las dinámicas de categorías emergentes y a consumidores que valoran tanto la conveniencia como la confianza en las marcas.
En los próximos años será clave observar la recepción de Cuidaderm en el mercado colombiano, su capacidad para competir frente a alternativas establecidas y el impacto de la estrategia de lanzamientos en la participación total de la compañía. Con esta hoja de ruta, JGB busca consolidar una innovación sostenida que le permita mantener su relevancia y seguir presente en los hogares del país.