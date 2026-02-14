JMC cerró el 2025 con ventas de vehículos récord en Colombia; prepara agresiva expansión de eléctricos para 2026

El 2025 fue un año de consolidación para JMC en Colombia. La marca, que hace parte del Grupo Astara y es liderada en el país por Noel Ardila, no solo recuperó la participación que había tenido en años anteriores, sino que logró cifras históricas impulsadas por la recuperación del sector automotor y el fenómeno de la chatarrización derivado de un decreto gubernamental.
«El balance de 2025 es positivo. Hubo recuperación en las ventas de vehículos en Colombia, especialmente en el segundo semestre, y eso favoreció nuestro segmento», explicó Ardila en entrevista con Valora Analitik.
El fuerte de JMC continúa siendo el segmento de carga. El 85 % de sus ventas corresponden a camiones ligeros de menos de 10 toneladas, con especial protagonismo de los modelos de seis toneladas, donde alcanzaron el 29 % de participación de mercado, ubicándose como líderes absolutos y compitiendo con marcas de mayor tradición.
«Somos la primera marca de origen chino en este segmento», destacó su gerente.
En el segmento de livianos, JMC cerró 2025 con una participación del 22 %, ubicándose como la cuarta marca china después de BYD, Foton y JAC.
También se favoreció el segmento de buses de pequeño tamaño para uso intermunicipal y urbano, especialmente tras el lanzamiento de modelos diseñados para aprovechar el alto crecimiento de la demanda del público general.
Récord en Colombia durante 2025
La comercializadora vendió 2.494 unidades durante 2025, lo que representa un récord histórico para la marca en Colombia, superando ampliamente los niveles de años anteriores, que rondaban las 1.800 unidades.
«Alcanzamos el 1 % de participación total del mercado, con un crecimiento del 51 % frente a 2024, mientras que el mercado general creció el 26 %», precisó Ardila.
Particularmente destacado fue el repunte del segmento de pickups, donde JMC duplicó su participación hasta alcanzar el 2 % del mercado local.
Una de las apuestas de la compañía para 2025 fue la apertura de vitrinas especializadas en vehículos eléctricos y pickups para comercializar los modelos de su marca JMEV. Este movimiento respondió a una necesidad detectada en el mercado, incluyendo buses eléctricos para transporte público.
«En el caso particular de los carros eléctricos, nos favoreció la llegada de marcas con precios más competitivos, lo que permite competir directamente con modelos de gasolina», explicó Ardila.
Mientras el mercado de eléctricos creció al 115 %, JMC lo hizo al 25 %, y para 2026 proyectan dar un salto cualitativo con la venta de 500 unidades de esta tecnología.
Planes para el 2026
La estrategia para este año está claramente definida: expansión de vitrinas y nuevos lanzamientos. En Bogotá tienen previstos dos proyectos: uno en Avenida Boyacá con Calle 80 y otro en el sector de Siberia al noroccidente de la capital colombiana, este último enfocado en impulsar las ventas de pickups. También evalúan una nueva vitrina en Chía.
Medellín será otra plaza clave. «Queremos tener la primera vitrina desde marzo para atacar el mercado que tiene interés en carros más baratos, incluso arrancando desde los $50 millones con cuatriciclos«, anunció Ardila. Cada vitrina representa una inversión cercana a los $500 millones.
En materia de nuevos productos, JMC lanzará en el segundo semestre una SUV eléctrica con precio cercano a los $120 millones, además de una mini truck y una minivan de gasolina que podrán acondicionarse a gas para cubrir segmentos inexplorados.
La estrategia de precios de JMC
Uno de los objetivos clave es tener el vehículo eléctrico de menor precio en el mercado para competir directamente con carros de gasolina de motorización equivalente.
Durante el Salón del Automóvil, el modelo GSE —un sedán de lujo eléctrico por debajo de los $90 millones— mostró el camino con 20 unidades vendidas, mientras que las otras dos referencias sumaron 40 operaciones.
«El dólar bajando en Colombia genera cierto impacto en la tasa de arancel que podría beneficiar a los clientes en el segundo semestre», señaló Ardila, anticipando posibles mejoras en precios.
Un factor determinante en las ventas es la financiación. El 70 % de los vehículos se venden con crédito que cubre entre el 70 % y el 80 % de su valor, dejando el camión como garantía ante el banco.
«Prevemos que pueda haber un impacto relevante si se inicia un proceso de subida de las tasas de interés, pero se puede aliviar con la baja del dólar, ofreciendo ventajas comparativas», concluyó el gerente de JMC.