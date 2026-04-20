Jorge Carrillo insiste en regresar a ISA: interpone tutela ante el Consejo de Estado

El caso de Jorge Carrillo suma un nuevo capítulo. El exdirectivo interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de regresar a la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Carrillo salió del cargo luego de que el alto tribunal ratificara la nulidad de su nombramiento, decisión que dejó sin efectos su designación al frente de la compañía.
La defensa del exfuncionario ha recurrido a distintos mecanismos para revertir el fallo. En una primera etapa presentó una solicitud de aclaración de la sentencia que anuló su elección. Ahora, con la acción de tutela, busca reabrir la discusión jurídica y cuestionar la forma en que se adoptó la decisión.
El Consejo de Estado anuló la elección de Carrillo como presidente de ISA tras encontrar irregularidades en el proceso de selección, como había revelado Valora Analitik desde diciembre de 2024. El fallo concluyó que el acto estaba afectado por vicios de expedición irregular, infracción de las normas en que debía fundarse e incumplimiento de requisitos de elegibilidad.
La Sección Quinta del tribunal determinó que estas fallas tenían la entidad suficiente para comprometer la validez del nombramiento.
De acuerdo con el alto tribunal, las irregularidades detectadas no fueron menores. La sentencia advierte que las modificaciones en el proceso incidieron directamente en el resultado final, al alterar la puntuación de los candidatos.
En particular, señaló que este cambio favoreció a Carrillo al incrementar su calificación y permitirle ascender en el ranking, mientras otros aspirantes vieron reducida su puntuación.