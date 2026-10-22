Jorge Llano Salamanca es el nuevo subsecretario técnico de Hacienda de Bogotá tras su paso por el AMV

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, anunció el nombramiento de Jorge Llano Salamanca como nuevo subsecretario técnico de la entidad, luego de su paso por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV).
El economista llega a la administración distrital después de una trayectoria en el sector financiero, que incluye cargos directivos en el AMV y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), así como experiencia en entidades del Gobierno Nacional.
A través de su cuenta de X, Cadena le dio la bienvenida y destacó su perfil profesional. “Su conocimiento y trayectoria en el sector público y financiero son de gran valor para seguir trabajando por las finanzas de nuestra ciudad”, expresó la funcionaria.
La secretaria también resaltó las cualidades profesionales de Llano Salamanca y su incorporación al equipo encargado de las finanzas de la capital colombiana.
¿Quién es Jorge Llano Salamanca, nuevo subsecretario técnico de Hacienda de Bogotá?
Llano Salamanca es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Su experiencia más reciente fue en el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, donde ocupó la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados entre julio de 2022 y julio de 2026.
Durante su gestión estuvo al frente de las áreas de regulación, certificación y técnica, relacionadas con el funcionamiento y desarrollo del mercado de valores colombiano.
El pasado 1 de julio, Valora Analitik informó sobre su salida del AMV, después de cuatro años en la organización. En ese momento, la entidad agradeció sus aportes durante el periodo en el que hizo parte de su equipo directivo.
La trayectoria de Jorge Llano Salamanca en el sector financiero
Antes de ingresar al AMV, Llano Salamanca trabajó durante seis años en Asofondos, donde estuvo vinculado a la Dirección de Estudios Económicos y posteriormente ocupó el cargo de primer vicepresidente técnico del gremio.
Durante su paso por esta organización participó en el desarrollo de estudios y análisis relacionados con el sistema pensional colombiano, el mercado laboral y otros temas económicos.
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También se desempeñó como consultor del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, fue miembro de las juntas directivas de Vanti y Procentrismo.
Su trayectoria incluye actividades académicas como investigador y docente, además de publicaciones sobre crisis económicas, mercados de capitales, pensiones, política social, informalidad y mercado laboral.
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