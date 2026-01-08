Juan Carlos Pinzón se sumó como el nuevo integrante de la ‘Gran consulta por Colombia’. Tras varias conversaciones, el precandidato por el partido Verde Oxígeno se unió al grupo de derecha y centroderecha.
El exministro de Defensa venía expresando su interés por ingresar en la consulta interpartidista, puesto que, en sus palabras, “de aquí saldrá el próximo presidente de Colombia”. También recalcó que esta “unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”.
Con su llegada, la coalición queda conformada por Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas, grupo que competirá el próximo 8 de marzo por obtener el aval para sumarse a la carrera presidencial.
La ‘Gran consulta’ tiene en la mira consolidar una candidatura única mediante el voto ciudadano previo a la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Según han señalado los promotores del mecanismo, esta permitirá ordenar el panorama electoral y ofrecer una opción definida a los electores.
Primeros avales de la Registraduría
La Registraduría Nacional del Estado Civi revisó las firmas de al menos 12 de los 22 aspirantes a la Casa de Nariño. Con ello, la entidad entregó los primeros certificados con los que se les habilita continuar en la contienda por la Presidencia.
Entre los que recibieron el aval se encuentran: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Lizcano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero. Según la entidad, los seis precandidatos cumplieron con la presentación del número de firmas válidas requeridas.
Mientras, los que no lograron recibir el visto bueno por no cumplir con los requisitos son: Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García.
Cabe recordar que todos los que presentaron firmas a la Registraduría antes del 17 de diciembre de 2025, sabrán si consiguen luz verde a más tardar el 21 de enero.
