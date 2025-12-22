La izquierda definirá a su candidato para la Presidencia del 2026 entre Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero

El sector de izquierda oficializó su decisión de participar en una consulta popular el próximo 8 de marzo de 2026, mecanismo con el que definirán una candidatura presidencial única para las elecciones del mismo año.
Los colombianos podrán escoger entre las precandidaturas presidenciales de Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
El pronunciamiento deja abierta la puerta a la adhesión de otros partidos, movimientos ciudadanos y precandidaturas presidenciales que compartan una base común.
Entre los ejes centrales planteados están la profundización de las reformas sociales, la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional y del ambiente, así como un compromiso firme con la solución dialogada de los conflictos y la paz.
El documento también está firmado por el Movimiento Político Pacto Histórico, Partido Político La Fuerza / Frente Amplio, Movimiento Político Colombia Humana, Partido del Trabajo de Colombia, Partido MAIS y el Partido Ecologista Colombiano.
Con esta decisión, el bloque progresista da una señal temprana de organización electoral y busca competir con otras consultas que harán sectores de derecha y centro en marzo.