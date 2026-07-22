Juan Manuel Restrepo Cadavid fue designado como nuevo rector de la Universidad EIA. La decisión fue tomada por el Consejo Superior de la institución, tras culminar el proceso de búsqueda y evaluación.
El directivo reemplazará a José Manuel Restrepo, quien asumirá la Vicepresidencia de la República en el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
Según destacó la universidad, la llegada de Restrepo Cadavid marca el inicio de una nueva etapa para la institución, enfocada en consolidar un proyecto que fortalecerá la excelencia académica, el desarrollo de las ciencias de la salud, la investigación, la internacionalización y la articulación con el sector empresarial.
Jorge Mario Velásquez, presidente del Consejo, destacó que la elección del nuevo rector responde a una visión de largo plazo para continuar proyectando a la Universidad como un actor estratégico para el desarrollo de Antioquia, Colombia y la región.
“La Universidad EIA inicia este nuevo capítulo con la convicción de seguir fortaleciendo un proyecto institucional construido sobre la excelencia académica, la investigación y una estrecha relación con el sector productivo”, indicó.
La fecha de posesión del nuevo rector y el esquema de transición institucional serán comunicados a la comunidad universitaria mediante una próxima comunicación oficial.
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¿Quién es Juan Manuel Restrepo?
Juan Manuel Restrepo Cadavid es administrador de empresas del CESA y cuenta con una maestría en administración, otra en gobierno de las grandes metrópolis y un doctorado (PhD) en política y administración pública de la Universidad de Hong Kong.
A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de transformación institucional, fortalecimiento académico y sostenibilidad en organizaciones educativas de gran escala, integrando la formación con las necesidades del sector productivo y las dinámicas de innovación.
Entre 2024 y 2025 se desempeñó como rector de CESDE, institución desde la cual impulsó el fortalecimiento de la calidad educativa, la incorporación de tecnologías emergentes, la actualización curricular y el crecimiento de la cobertura. También ha sido presidente de su Junta Directiva y cofundador de Cosmo Schools, una red educativa enfocada en innovación pedagógica y liderazgo.
Desde 2018 ha ejercido como director de Educación de Comfama, liderando uno de los portafolios educativos más amplios del país, con impacto en más de un millón de experiencias educativas al año y proyectos enfocados en educación rural, primera infancia, empleabilidad e innovación educativa.
Asimismo, es miembro del Consejo Central de la Fundación Fraternidad Medellín, desde donde aporta a iniciativas orientadas al desarrollo social y educativo de la región.
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