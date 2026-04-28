Juan Manuel Vicente asume como nuevo CEO de F2X, la compañía que dio origen a Flypass

Se conoció que Juan Manuel Vicente asume como CEO de F2X, líder en soluciones de infraestructura para la movilidad, y la marca empleadora detrás de Flypass.
En el portafolio de F2X hay sistemas de peajes, centros de control y operaciones, sistemas de túneles y de pesaje, entre otros.
Además, la compañía ha liderado los sistemas ITS en Colombia, y hoy se transforma para seguir potenciando el talento nacional y expandir su propósito: mejorar la movilidad de 100 millones de personas.
Y es que, en 2006, frente a un peaje en Copacabana, Antioquia, Juan Camilo Henao, Juan Manuel Vicente y Daniel Tobón (ya no hace parte de la empresa) identificaron una realidad que marcaría el rumbo de la compañía: los sistemas tecnológicos que operaban los peajes en Colombia dependían completamente de proveedores extranjeros.
“Veíamos que Colombia tenía el talento, pero no estaba construyendo su propia tecnología. Esa fue la chispa”, explicó Juan Manuel Vicente, CEO de F2X.
Esa inquietud se convirtió en acción. En 2008 nació Flytech con el propósito de desarrollar tecnología local para la operación y automatización de vías. Los inicios estuvieron lejos de ser convencionales: instalaciones en campo hechas por los propios fundadores, jornadas extensas en carretera y una operación construida desde cero.
Luego, en 2009 llegó el primer hito: el lanzamiento de Flypass, la primera alternativa de pago electrónico de peajes en Colombia. Más allá del producto, Flypass se convirtió en el reflejo de una forma de operar: resolver en tiempo real, adaptarse y ejecutar sin margen de error. Esa cultura es la que hoy F2X proyecta como su marca empleadora.
En paralelo, Luis Lorenzo Botella fundó Simplexity en 2004. Para 2014, Flytech y Simplexity eran los dos grandes referentes del sector en Colombia pero, la llegada de las concesiones 4G cambió las reglas del juego: los nuevos contratos exigían capacidades que ninguna de las dos podía asumir de forma independiente.
La decisión fue unir fuerzas, y así nació F2X. A partir de ese momento, la compañía lideró conversaciones técnicas sobre interoperabilidad, aportó al estándar nacional del tag electrónico y desarrolló el sistema IPREV, hoy utilizado en todo el país.
“Entendimos que competir entre nosotros nos debilitaba, pero unirnos nos permitía liderar”, mencionó el CEO de F2X.
Uno de sus hitos más destacados llegó en 2019: la migración tecnológica de Accenorte, ejecutada por un equipo de ocho personas, sin interrupciones. Mientras que, en 2020, la pandemia representó la prueba más exigente. Con los peajes cerrados, F2X tomó una decisión que define su identidad como empleador: no despedir a su gente.
En ese orden, la transformación de marca empleadora de F2X no es solo un rebranding visual. Es poner palabras a lo que el equipo ya vive. Estos son los valores que hoy guían cómo trabaja cada persona en el grupo:
- Despejaron el camino y se convirtieron en dueños de las soluciones
- Priorizan lo que genera valor y simplifican lo complejo
- Innovan, observan, preguntan y experimentan
- Reconocen los desaciertos, identifican el por qué y aplican acciones para no repetir
- Son un ecosistema, su trabajo suma sobre el trabajo del otro
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F2X hoy: más de 200 personas, cinco países, un propósito
Los socios fundadores, Juan Manuel Vicente, Luis Lorenzo Botella y Juan Camilo Henao lideran hoy una compañía de más de 200 empleados, consolidada como el integrador tecnológico líder en Colombia y uno de los principales en Latinoamérica, con presencia en Perú, Chile, República Dominicana y Honduras.
Esta transformación cultural busca visibilizar la marca empleadora detrás de Flypass: una marca construida desde la experiencia en campo, la resiliencia y la capacidad de resolver problemas complejos en equipo.
“Estamos construyendo algo más grande que tecnología: estamos construyendo una cultura capaz de transformar la movilidad en la región”, concluyó Juan Manuel Vicente, CEO de F2X.