Juan Valdez podría vender, al menos, 90.000 tazas de café en el Monumental de River Plate gracias a este negocio clave

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, anunció una alianza entre Juan Valdez y River Plate. La marca colombiana será patrocinadora oficial y suministrará café en el Estadio Monumental, oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club.
Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, futbolistas colombianos del plantel, representan un vínculo natural entre la marca y el equipo argentino. De este modo, la Federación Nacional de Cafeteros estima que las ventas de café en eventos deportivos pueden aumentar hasta un 30 %, basándose en precedentes de otros patrocinios globales.
Si bien River Plate aún no emitió un comunicado oficial, la alianza ya fue confirmada por el gerente general de la FNC en su cuenta oficial de X, como una estrategia de internacionalización de la caficultura colombiana. Además, para 2025 Juan Valdez proyecta tener nueve tiendas en Argentina y, en 2026, la expansión continuará con más aperturas programadas.
La expansión de Juan Valdez en el mundo
Juan Valdez opera con un modelo de franquicias. En 2023, tenía más de 300 puntos de venta en 22 países y Argentina se convierte en uno de sus mercados más importantes fuera de Colombia.
En América Latina, marcas globales como Coca‑Cola y Adidas invierten entre US$5 y US$10 millones anuales en patrocinios futbolísticos en clubes de Primera División. Así, una marca local que se convierte en patrocinador oficial de un club grande puede lograr un impacto económico similar en visibilidad y ventas.
River Plate tiene una asistencia promedio de más de 60.000 espectadores por partido. Si solo el 10 % de los hinchas consume café Juan Valdez en el estadio, eso se traduce en cientos de tazas vendidas por partido. En un torneo de 15 fechas como mínimo jugando en condición de local, podrían venderse más de 90.000 tazas solo en un año regular.
Desde el punto de vista estratégico, resulta una enorme vitrina para la marca colombiana, que busca ampliar su presencia en el país de sur. Según datos del sector, un patrocinio en un club de alto perfil, como lo es River Plate, puede aumentar el reconocimiento de marca en un 40 % en mercados nuevos.
Será el primer equipo de fútbol que patrocinará Juan Valdez, aunque no es la primera vez que la marca colombiana se asocia con clubes deportivos.
Otras alianzas deportivas de Juan Valdez
Juan Valdez firmó un acuerdo con los Chicago Cubs en septiembre de 2024, convirtiéndose en el café oficial del equipo de Grandes Ligas y Wrigley Field. La bebida se ofrece en más de 80 partidos de local, y se muestra en señalización dentro del estadio de capacidad de 41.649 espectadores.
Además, En julio de 2025 Juan Valdez firmó una alianza similar con los Los Angeles Rams de la NFL. De esta manera se convirtió en el café oficial en el estadio SoFi con capacidad para 70.000 personas, incluyendo RTD (Ready‑to‑Drink) y café caliente, señalización y activaciones con imagen del equipo