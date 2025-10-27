La ejecutiva colombiana Karen Scarpetta asumirá como country manager de Tesla en Colombia, tal como lo reveló en primicia Valora Analitik, marcando un nuevo capítulo en la expansión de la compañía de Elon Musk en América Latina.
Su nombramiento coincide con la confirmación del lanzamiento oficial de Tesla en el país, también revelada por este medio, que se realizará durante el Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, del 14 al 23 de noviembre de 2025.
Aunque Tesla Motors Colombia S.A.S. se constituyó legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de enero de 2024, la compañía no había iniciado operaciones mientras avanzaba en procesos regulatorios locales. Con el evento de Corferias, se concretará finalmente su entrada al mercado automotor colombiano, uno de los más dinámicos de la región.
En su registro ante las autoridades colombianas, la compañía declaró actividades que incluyen el comercio y mantenimiento de vehículos eléctricos, la comercialización de energía y la fabricación de aparatos de distribución y control energético.
El recorrido de Karen Scarpetta
Scarpetta, reconocida por su trayectoria en el sector empresarial y tecnológico, será la country manager de la marca en el país. Su llegada representa una apuesta por el liderazgo femenino y la innovación en una industria tradicionalmente dominada por hombres.
La ejecutiva fue pieza clave en la expansión de WeWork en Latinoamérica. Se unió a la compañía en 2017, lideró su lanzamiento en Colombia y posteriormente dirigió las operaciones de Sudamérica y México, gestionando cerca del 75 % del negocio regional.
Su estilo de liderazgo, enfocado en la colaboración, la sostenibilidad y la inclusión, la ha posicionado entre las líderes empresariales más influyentes de la región.
Scarpetta es profesional en Negocios Internacionales y Marketing de la Griffith University (Australia), y ha desarrollado una sólida carrera en empresas globales como Groupon y EF Education First. Además, integra el consejo directivo de la Corporación Dunna, dedicada a la construcción de paz y reparación emocional en comunidades afectadas por la violencia.
Con su designación, Tesla busca consolidar su presencia en un mercado en crecimiento y continuar su misión de acelerar la transición hacia la energía sostenible.
La llegada de Scarpetta y el próximo lanzamiento de Tesla en Colombia marcan un hito para el sector automotor nacional, que se alista para recibir oficialmente a una de las marcas más disruptivas del mundo.