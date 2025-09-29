Karol G suma una nueva marca a su portafolio empresarial: estos son sus negocios más allá de la música

La estrella global colombiana, Karol G, considerada como la artista latina más premiada, además de hacer música y hacer giras exitosas, se ha dedicado a forjar varios negocios que también han tenido una muy buena acogida.
Su más reciente apuesta fue con el sector de las bebidas alcohólicas, pues la cantante y compositora, con la inspiración de su canción ‘200 copas’, se asoció con el productor de tequila, Casa Dragones, para crear la primera expresión de tequila cristalino de esa empresa.
Esta nueva bebida es elaborada 100 % de agave azul, añejado durante más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida; tiene notas dulces de agave cocido, roble y miel.
Según se conoció, 200 Copas por Casa Dragones estará disponible desde el próximo 1 de octubre en México y Estados Unidos. El lanzamiento en Colombia será en 2026.
La botella de 750 ml tiene un costo aproximado de $460.000.
Los negocios de Karol G
La cantante paisa, antes de crear su tequila, ya contaba con varios negocios, en su mayoría enfocados al sector del entretenimiento. De hecho, tiene una empresa matriz que se llama Girl Power Inc., que es la que abarca sus negocios y proyectos.
Por un lado, está Bichota Records, su propio sello discográfico con el que busca tener un mayor control sobre su música, incluyendo la propiedad de sus grabaciones maestras. Para crearlo, hizo una asociación con Interscope Records de alrededor de US$100 millones.
Tiene además un restaurante en Medellín, que se llama Carolina, que ofrece una experiencia culinaria con opciones de comida de mar y carnes. La especialidad es la cocina caribeña y la carta cuenta con variedad de cócteles.
Otro de sus establecimientos es Provenza, un pub al aire libre que busca recrear la sensación de estar en la playa o en el mar.
Y también tiene una discoteca que se llama El Callejón del Gato. Este lugar se ha vuelto bastante popular en la ciudad y la artista se ha aparecido allí en algunas ocasiones.
De igual manera, tiene la Fundación Con Cora, una organización sin fines de lucro que tiene como misión empoderar a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, brindándoles apoyo social, económico, artístico, psicológico y espiritual para que alcancen sus sueños.
Aunque no se conoce con exactitud cuánto facturan los negocios de Karol G, se estima que su patrimonio neto como artista (música, conciertos, giras, patrocinios, mercancía, licencias y derechos de autor y publicidad) supera los US$25 millones.