KIA lideró la venta de carros en Colombia durante 2025: Así quedó el top por marcas

El mercado automotor colombiano finalizó 2025 con una dinámica positiva, alcanzando un total de 254.205 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 26,5 % frente al año anterior. De hecho, diciembre se consolidó como el mejor mes del año, con ventas no vistas desde 2019 (30.135 vehículos).
Las marcas líderes de la industria registraron también una recuperación en sus cifras de comercialización, según el más reciente informe de vehículos de la ANDI y Fenalco.
En el acumulado de todo el año, Kia se posicionó como el número uno en Colombia con 34.063 unidades y un crecimiento del 40,7 %. Por su parte, Renault ocupó el segundo lugar con 33.658 registros, un 33 % más que en 2024.
A estas les siguen en importancia Toyota, Mazda y Chevrolet, con más de 20.000 unidades vendidas. Sin embargo, estas marcas mostraron variaciones anuales mixtas del -12,2 %, 20,1 % y 7,6 %, respectivamente.
En el top 20 anual destacaron crecimientos exponenciales de marcas como Chery (428,6 %) y BYD (137,2 %), esta última impulsada por la fuerte demanda de vehículos eléctricos.
Modelos protagonistas: Kia K3, el más vendido del año
El Kia K3 se coronó como la línea preferida por los colombianos en 2025, sumando 9.728 unidades. Sin embargo, en el mes de diciembre, Renault Duster retomó el liderazgo mensual con 1.137 unidades registradas.
Otras líneas líderes a lo largo del año fueron Renault Duster (9.021), Mazda CX-30 (8.814), Kia Picanto (7.379) y Toyota Corolla Cross (7.360).
Solo en diciembre, además de la Renault Duster (1.137), destacó la comercialización de las líneas Mazda CX-30 (1.036), Kia K3 (970), Kia Picanto (879) y BYD Yuan UP (848).
El dominio de las SUV en 2025
La tendencia hacia los vehículos utilitarios deportivos se mantuvo firme. El segmento de las SUV no solo es el de mayor volumen, sino que presentó un crecimiento destacado del 33,4 % en el año, alcanzando las 143.875 unidades.
En segundo lugar, aunque con gran diferencia, quedaron los vehículos, pues en todo el año se registraron 63.223, un 15,7 % que el año anterior. Y por variación el mayor crecimiento lo mostraron las camionetas (57,9 %), con 9.743 unidades.
En contraste, los segmentos de Taxis (-11,1 %) y Vans (-3,1 %) mostraron variaciones negativas en el acumulado anual, reflejando un cambio en las dinámicas de transporte y flotas comerciales.
—