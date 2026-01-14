KOA ampliará su portafolio de créditos a pensionados tras fusionarse con ExcelCredit; reveló metas en 2026

El sector financiero colombiano continúa su transformación. Además de la llegada de nuevas compañías de financiamiento, el turno ahora es para KOA, que concluyó su fusión con ExcelCredit, dando paso a una entidad más robusta, con foco en inclusión financiera.
Las dos compañías ahora operarán bajo la marca KOA, que proyecta convertirse en protagonista del nuevo ecosistema que se está consolidando en el país, en una operación en la que se venía trabajando desde 2024 y que se aceleró con la obtención de la licencia como compañía de financiamiento, a mediados de 2025.
Su expectativa es convertirse en una de las principales compañías de financiamiento y neobancos, con foco en pensionados y la “generación plateada”.
Jonathan Mishaan, cofundador y CEO de KOA, indicó que buscan la simplificación de procesos y reducción de barreras a través de herramientas digitales y tecnologías avanzadas, y también incorporando inteligencia artificial. “La tecnología está al servicio de la claridad, el acceso y el acompañamiento, no de la complejidad», dijo.
¿Cuáles son las primeras metas de KOA tras la fusión?
Al anunciar la fusión, la compañía reveló que proyecta lograr $300.000 millones en captación de CDT, así como colocación de créditos por libranza por un monto de $380.000 millones, solamente para 2026.
De igual forma, la compañía aclaró que las condiciones de créditos actuales de ExcelCredit se mantienen intactas, mientras el portafolio se amplía. El crédito por libranza permite montos hasta $150 millones, plazos hasta 144 meses sin codeudor, incluso con reportes en centrales de riesgo, bajo modalidad de libre destino o consolidación de deudas.
Por su parte, recordó las condiciones de CDT Digital KOA, que ofrece inversiones 100 % digitales desde $250.000 y que tiene tasas del 11 % efectivo anual (E.A.) para plazos entre 360 y 720 días.
Con este portafolio, y el que crearán a futuro, esperan consolidar “una propuesta integral que responde a distintas necesidades financieras en un mercado donde solo el 35,5 % de población adulta accede a crédito”, dice un comunicado.