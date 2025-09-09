Kredit Plus consolida su presencia en el mercado de capitales colombiano y y suma $350.000 millones emitidos

Kredit Plus dio un nuevo paso en su historia corporativa al realizar su quinta salida al mercado de capitales, alcanzando un total de $350.000 millones emitidos. Una cifra que consolida al mercado de valores como una fuente de fondeo activa y recurrente dentro de su portafolio.
La más reciente emisión obtuvo la calificación AAA por parte de S&P y recibió el sello de sostenibilidad de Fitch Ratings. La operación se realizó en conjunto con Titularice, lo que permite a la compañía consolidarse como un emisor regular dentro del sistema financiero colombiano.
Ernesto De Castro, CEO de Kredit Plus, afirmó al respecto que “este hito reafirma nuestra vocación de generar activos financieros de calidad para el sistema financiero, al mismo tiempo que promovemos un financiamiento responsable, estable y escalable, con un firme propósito y compromiso: la inclusión financiera y el desarrollo económico del país”.
Con este nuevo logro, Kredit Plus se ratifica como una de las compañías más destacadas en la estructuración de productos financieros sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento del mercado de capitales en Colombia y al impulso de la inclusión financiera como motor de desarrollo económico.
Así, Kredit Plus se consolida como una empresa de ‘private debt solutions’ que incluye a través de sus filiales libranzas, factoring y anticipo de nómina para los colombianos. A su vez, la entidad proyecta cerrar el año con activos consolidados por $2 billones e ingresos por encima de los $400.000 millones.
